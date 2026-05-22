Cine este Max Korzh, artistul din Belarus care aduce zeci de mii de străini la București

Max Korzh va susține sâmbătă, 23 mai, un concert pe Arena Națională din București. Evenimentul este sold-out, iar autoritățile estimează că peste 42.000 de persoane vor fi prezente pe stadion, majoritatea venind din afara României.

Aproape 39.000 dintre bilete au fost cumpărate din afara României. Cei mai mulți spectatori străini ar urma să vină din Ucraina, Polonia, Republica Moldova și Germania.

Cine este Max Korzh

Max Korzh, pe numele său Maksim Anatolievici Korzh, este un artist din Belarus, născut pe 23 noiembrie 1988, în Luninets, un oraș din sud-vestul țării.

Muzica lui combină rap, hip-hop, pop și rock alternativ. Versurile vorbesc adesea despre tinerețe, prietenie, libertate și viața departe de casă. Prin acest stil direct și ușor de recunoscut, Max Korzh și-a construit o comunitate foarte loială de fani.

Korzh a devenit cunoscut în 2012, după ce piesa „Nebo Pomozhet Nam”, lansată online, a început să circule masiv pe rețelele sociale din spațiul ex-sovietic.

Artistul a intrat apoi în atenția radiourilor și a publicului tânăr din Belarus, Rusia și Ucraina.

În 2012, Max Korzh a lansat albumul de debut, „Zhivotniy Mir”. Un an mai târziu, a susținut un concert sold-out la Minsk-Arena, în fața a aproximativ 13.000 de oameni. În anii următori, concertele sale au devenit tot mai mari, iar artistul a ajuns să cânte pe stadioane, în fața a zeci de mii de fani.

De ce nu mai cântă în Belarus și Rusia

Max Korzh este considerat un artist incomod pentru regimurile de la Minsk și Moscova.

Presa independentă belarusă a relatat că artistul nu a mai concertat în Belarus în ultimii ani, fiind inclus neoficial pe o listă neagră. În Belarus, astfel de liste vizează artiști, jurnaliști sau persoane publice percepute ca fiind apropiate de opoziție sau critice față de regimul lui Aleksandr Lukașenko.

Numele lui Korzh a devenit și mai sensibil după protestele masive din Belarus din 2020 și după invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022. Artistul și-a exprimat public opoziția față de război, iar presa de opoziție din Belarus a relatat că, din cauza poziției sale anti-război, nu poate susține concerte în Rusia, deși acolo avea una dintre cele mai mari baze de fani.

Concertul de pe Arena Națională

Concertul lui Max Korzh va avea loc sâmbătă, 23 mai, pe Arena Națională din București. Biletele sunt epuizate, iar accesul publicului va începe la ora 16:00.

Cei mai mulți vin din afara României, iar autoritățile au anunțat măsuri speciale de ordine publică în zona stadionului.

Organizatorii le recomandă oamenilor să vină din timp, pentru a evita aglomerația la porți.

Evenimentul a avut efecte și asupra programului sportiv din Capitală. Jandarmeria București a cerut Ligii Profesioniste de Fotbal să nu programeze meciuri în oraș sâmbătă, ziua concertului, din motive de siguranță și capacitate operațională.

Astfel, partida Rapid București – Universitatea Craiova, din ultima etapă a play-off-ului Superligii, a fost reprogramată pentru luni, de la ora 20:30. De asemenea, semifinala barajului pentru Conference League, FCSB – FC Botoșani, va avea loc duminică, de la ora 20:30.