UE suspendă taxele pentru unele îngrășăminte timp de un an. Miza: reducerea dependenței de Rusia și Belarus

Consiliul European a anunțat vineri că măsura vizează produse precum ureea și amoniacul. Potrivit datelor Comisiei Europene, suspendarea ar urma să genereze economii de aproximativ 60 de milioane de euro din taxe vamale și să încurajeze diversificarea lanțurilor de aprovizionare, potrivit Baha.com.

Decizia are ca obiectiv și reducerea dependenței Uniunii Europene de importurile din Rusia și Belarus, care nu sunt incluse în această măsură.

Datele arată că, în 2024, UE a importat 2 milioane de tone de amoniac și 5,9 milioane de tone de uree, în condițiile în care taxele vamale pentru aceste produse erau cuprinse între 5,5% și 6,5%.

Măsura a fost adoptată pe fondul creșterii prețurilor la îngrășăminte, influențate de criza din Orientul Mijlociu, o regiune importantă pentru exporturile de îngrășăminte pe bază de azot și de gaze naturale necesare producerii acestora.