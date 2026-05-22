Prima pagină » Știrile zilei » UE suspendă taxele pentru unele îngrășăminte timp de un an. Miza: reducerea dependenței de Rusia și Belarus

UE suspendă taxele pentru unele îngrășăminte timp de un an. Miza: reducerea dependenței de Rusia și Belarus

Uniunea Europeană suspendă, pentru o perioadă de un an, taxele de import pentru unele îngrășăminte pe bază de azot, într-o decizie care vine pe fondul scumpirilor din piață și al tensiunilor din Orientul Mijlociu.
UE suspendă taxele pentru unele îngrășăminte timp de un an. Miza: reducerea dependenței de Rusia și Belarus
Sursa foto: Remus Badea/Mediafax Foto
Mădălina Dinu
22 mai 2026, 12:47, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Consiliul European a anunțat vineri că măsura vizează produse precum ureea și amoniacul. Potrivit datelor Comisiei Europene, suspendarea ar urma să genereze economii de aproximativ 60 de milioane de euro din taxe vamale și să încurajeze diversificarea lanțurilor de aprovizionare, potrivit Baha.com.

Decizia are ca obiectiv și reducerea dependenței Uniunii Europene de importurile din Rusia și Belarus, care nu sunt incluse în această măsură.

Datele arată că, în 2024, UE a importat 2 milioane de tone de amoniac și 5,9 milioane de tone de uree, în condițiile în care taxele vamale pentru aceste produse erau cuprinse între 5,5% și 6,5%.

Măsura a fost adoptată pe fondul creșterii prețurilor la îngrășăminte, influențate de criza din Orientul Mijlociu, o regiune importantă pentru exporturile de îngrășăminte pe bază de azot și de gaze naturale necesare producerii acestora.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
CNAIR ar putea fi pusă pe butuci de firma italiană Pizarroti. Italienii pregătesc executarea după litigiul privind autostrada Sebeș-Turda
Gandul
Planul AUR pentru revigorarea pensiilor. Legea care îi ajută pe toți pensionarii din România
Cancan
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport
Marea Britanie ia o decizie fără precedent privind sancțiunile impuse Rusiei, stârnind furia UE și a Ucrainei
Libertatea
Care este cea mai tristă zodie. Cât de nefericit ești, în funcție de data nașterii
CSID
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia