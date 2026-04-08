Redeschiderea strâmtorii Ormuz. Ivan: Până când ajunge petrolul la pompă durează 50 de zile

„Există un termen de minim 45-50 de zile din momentul în care apare o astfel de modificare, până când ajungem cu adevărat să revenim la normal, din punct de vedere al cifrelor mari. Vreau să vin în contextul mare. Înainte de acest război, omenirea extragea și rafina aproximativ 100 de milioane de barili de petrol în fiecare zi. Acum această cantitate, din două motive, blocarea strâmtorii Ormuz și bombardarea anumitor facilități de extracție, transport, rafinare a produselor petroliere, au dus ca această cantitate să fie cu 25% mai mică.

În continuare, la nivel mondial, cererea este aproximativ la fel ca înainte de izbucnirea acestui război. Suntem într-un moment în care a apărut și acea criză în care oamenii au început să-și facă provizii mai mari, companii au început să-și facă provizii mai mari, au o cerere mai mare și o producție mai mică. Evident că în aceste momente prețul crește”, a declarat Ivan, miercuri seara, la Digi24.

România este „în situația fericită”

Ministrul a precizat că deși anunțul președintelui Donald Trump a adus o scădere de 15% pe piață, procesul fizic rămâne unul lent. De la momentul în care petrolierele încep să circule, este nevoie de aproape două luni pentru ca impactul să fie resimțit în porturile de destinație și în consumul final.

„Petrolul care pleacă din strâmtoarea Ormuz, de exemplu, și tranzitează această strâmtoare, până când ajunge la destinația finală, până când intră linia de transport, de rafinare, de preluare a produsului finit, de transmitere către benzinării, durează până la 50 de zile. Iar acest lucru este valabil la nivel mondial. Suntem în situația fericită, noi, cei din România, pentru că am acționat imediat după ce a început acest conflict, ne-am reorganizat rutele, am reușit să ne extindem parteneriatul cu cei din Kazahstan, cu cei din Azerbaidjan, aducem din Guiana Franceză petrol, lucrăm cu cei din Arabia Saudită, cu Turcia, am prioritizat în terminal oil toate companiile românești care importă și care mai departe distribuie produse petroliere, tocmai pentru a ne asigura că avem un impact mai mic asupra României.”

Ivan a mai subliniat că blocajul afectează și industria petrochimică, în special producția de uree și amoniac necesară agriculturii. Dacă acest conflict nu se încheie rapid, scăderea producției mondiale de îngrășăminte va complica și mai mult situația economică globală.