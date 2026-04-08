Guvernul spune că vrea înăsprirea regulamentului pus în transparență de ANRE pentru deblocarea proiectelor viabile. Termenul pentru trimiterea propunerilor a expirat de două zile

Premierul Ilie Bolojan a detaliat, miercuri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, propunerile Guvernului pe baza regulamentului pus în dezbatere publică de Autoritatea Națională în Domeniul Energiei (ANRE), pentru creșterea accesului la rețea a proiectelor investitorilor interesați să dezvolte proiecte viabile, care sunt în prezent blocate de proiecte pe hârtie, respectiv avizele tehnice de racordare, celebrele ATR-uri, obținute de unii oameni de afaceri speculativ, doar pentru a fi vândute.

Propunerile au fost explicate miercuri în contextul prezentării planului structurat pe cinci direcții strategice pentru reducerea prețurilor la energie și creșterea securității energetice, vizând producția, reglementările și investițiile, inclusiv eliminarea blocajelor din rețele.

„A cincea direcție este să ne susținem investițiile strategice în domeniul energiei. Sunt investiții în derulare mari care pot influența semnificativ piața de energie din România, de la interconexiunile mari și rețelele transfrontaliere, de la investițiile majore în zona de producție, atât în bandă, care sunt cel puțin de 10% din totalul producției de energie din România, de la accelerarea unor investiții peste o valoare semnificativă, de la simplificarea proceselor de autorizare și a procedurilor de expropriere”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

„Trebuie să desființăm avizele tehnice de racordare care blochează sau scumpesc acest acces”

Premierul Ilie Bolojan a subliniat necesitatea înăspririi regulamentului actual și al celui propus de ANRE, susținând că mărirea garanţiei, de la 5 la 20%, din valoarea racordării, e prea mică.

„Aș spune câteva cuvinte despre deblocarea proiectelor viabile prin eliberarea capacităților de rețea și prin reducerea costurilor de întărire. Ca să livrezi energie, ai nevoie de acces la rețele și noi trebuie să desființăm avizele tehnice de racordare care blochează sau scumpesc acest acces. De ce trebuie să facem asta? Suntem în situația în care, față de aproximativ 9.000 de MW putere zilnică pe care are nevoie economia românească, am emis avize tehnice de racordare de peste 78.000 de MW la finalul anului trecut și în această primăvară am ajuns la 80.000 de MW. Deci de aproape zece ori puterea de care avem nevoie”, a explicat Ilie Bolojan.

Sub 10% din proiectele cu ATR au avansat

Potrivit datelor și graficelor prezentate de premier, în ultimii trei ani au fost înregistrare cele mai mari creșteri, 27.000 de MW, 30.000 de MW.

„Deci cea mai mare parte din aceste avize tehnice de racordare a fost emisă în ultimii trei ani de zile și suntem în situația în care, analizând ce s-a întâmplat cu aceste avize, cum au evoluat, constatăm că sub 10% din ele au avansat. Din cei 80.000 de MW, în jur de 8.000 de MW au avansat. Asta înseamnă că 90% din aceste proiecte sunt cu caracter speculativ, cei care au obținut aceste proiecte nu intenționează să le dezvolte, ci urmăresc să le vândă. Ele oricum n-ar fi viabile, pentru că, depășind de foarte multe ori consumul nostru, nu pot fi… efectiv n-ai cui să vinzi această energie ipotetică, poate am alimenta și Europa Centrală, dar în mod efectiv blochează accesul investitorilor serioși care dispun de finanțări și nu se pot racorda. Cei care vor să facă investiții sunt nevoiți sau să cumpere aceste proiecte de la cei care și au rezolvat aceste ATR-uri sau să plătească costuri suplimentare, așa numitele întăriri de rețea, pentru a-și crește capacitatea rețelelor din zona respectivă, în așa fel încât să se poată conecta”, a explicat șeful Executivului.

„Reglementări permisive”

Ilie Bolojan a declarat că s-a ajuns în acest blocaj din cauza reglementărilor inițial inexistente, ulterior prea permisive.

„Cum am ajuns aici? Am avut reglementări permisive. Ani de zile nu am avut garanții, din 2024, ANRE prin regulamente a impus anumite garanții, dar gândiți-vă că sunt 5% din valoarea racordării, nu din valoarea investiției, deci au fost destul de reduse, s-au mai impus niște termene, dar care au fost prelungite. Cert este că neavând reglementări clare, s-au permis aceste acțiuni speculative. De asemenea, nu am avut proceduri competitive și în principal Transelectrica, care a emis peste 2,3% din aceste puteri, care țin de aceste avize, a eliberat aceste documente și în funcție de dinamica și de contactele care erau cu Transelectrica, se rezolvau mai devreme sau mai târziu. Sunt și efecte colaterale importante în agricultură, gândiți-vă că avem zeci de mii de hectare de terenuri care sunt scoase formal din circuitul agricol, fără să se facă investiții pe ele”, a detaliat premierul.

În acest context, șeful Guvernului susține o intensificare a condițiilor de racordare, pentru a crește șansa proiectelor serioase să ajungă în faza de racordare pentru dezvoltare.

„Ce s-a făcut până acum? V-am spus, s-au modificat aceste reglementări, dar aceste modificări n-au fost de natură a anula acestea ATR-uri, chiar dacă anul trecut au ajuns la termen aproximativ 8.500 MW, dar, per total, avem deci 80.000 (MW – n.r.), și nu mai putem să continuăm în felul acesta. Ce trebuie să facem? Să înăsprim regulamentele, să mărim semnificativ garanțiile, să impunem termene ferme, până la care trebuie să se realizeze aceste investiții, să se obțină documentațiile, iar, dacă nu se obțin aceste termene ferme, înseamnă că cei care au depus garanția, trebuie să și-o piardă, în favoarea societății Transelectrica sau a celorlalți deținători de rețele sau în favoarea statului”, a declarat Ilie Bolojan.

Astfel, premierul a anunțat că va comunica ANRE propunerile sale la proiectul pus în consultare publică.

„Deci, în această săptămână s-a finalizat consultarea publică pe care ANRE a făcut-o pentru a modifica acest regulament. Apreciez că creșterile de garanție, de la 5 la 20%, din valoarea racordării, sunt mici, și în săptămâna următoare, când va avea loc o dezbatere pe această temă, guvernul va comunica propunerile către ANRE, solicitând includerea acestor propuneri în noul regulament, în așa fel încât, până la sfârșitul acestei luni, să avem noul regulament publicat”, a declarat premierul în conferința de la Palatul Victoria.

Drept exemplu, Ilie Bolojan a menționat Spania, despre care spune cp are reglementări fără echivoc și performează în domeniul fotovoltaic și care a avut o etapă simulară în 2019-2020, când a constat un număr mare de proiecte speculative și au luat măsuri serioase și astăzi acest fenomen este eliminat total.

„Asta înseamnă că au impus garanții serioase, de exemplu, 40 de euro per kilowatt de investiție, ceea ce, dacă am traduce în limbajul nostru, ar trebui să punem garanții care să se ridice la aproximativ 10% din valoarea investiției, care sunt similare cu garanțiile pe care constructorii trebuie să le depună atunci când participă la o licitație, deci când realizează un proiect. În condițiile în care vom face acest lucru, vom impune termene scurte, în așa fel încât să se parcurgă procedurile, am putea ca, în a doua jumătate a acestui an și cel târziu anul viitor, să ne rămână în piață un număr de avize tehnice de racordare care reprezintă companii serioase, care au finanțare și pe care le vom vedea realizate. Dar cel mai important lucru, înseamnă că se vor elibera, practic, rețelele noastre și vom putea permite investitorilor serioși care sunt pe piața românească, care vor să acceseze finanțări, pe care le pun Ministerul Energiei și Guvernul la dispoziție sau care au finanțările proprii bancare, să poată realiza aceste investiții. Dar pentru asta, deci, e nevoie să deparazităm, practic, rețelele noastre de aceste avize tehnice de racordare și putem să facem acest lucru adoptând, până la sfârșitul acestei luni, acest nou regulament care să rezolve aceste lucruri”, a explicat premierul.

Stadiul proiectului ANRE

Proiectul de ordin pentru modificarea și completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării utilizatorilor la rețeaua electrică de interes public a fost pus în consultare publică pe 6 martie, iar termenul oficial de transmitere a observațiilor și propunerilor pentru măsurile propuse prin documentul supus consultării a fost de 30 de zile de la data publicării.

Astfel, până la termenul legal, care a expirat acum două zile, pe 6 aprilie, Guvernul nu se numără printre persoanele sau entitățile care au trimis propuneri sau amendamente, conform documentului de sinteză a observațiilor publicat pe site-ul ANRE.

Este vorba de peste 70 de propuneri, care acoperă peste 80 de pagini, făcute de persoane fizice și juridice, companii naționale – Transelectrica, Hidroelectrica, patronate și asociații reprezentative din domeniu, dar niciuna nu este atribuită Guvernului, potrivit documentului public consultat de Mediafax.

Documentul integral de sinteză, aici.