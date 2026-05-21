ANRE schimbă regulamentele de racordare. George Niculescu: „Vrem ca rețeaua să fie accesibilă proiectelor care chiar se construiesc, nu rezervată la infinit de cele care nu avansează”

Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobate, joi, într-o ședință extraordinară, cu unanimitate de voturi, modificări importante la Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice și la Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, după cum au comunicat oficialii instituției.

Potrivit ANRE, cele două modificări reflectă noua filosofie a racordării și licențierii pe care ANRE o implementează, adică toleranță zero în ceea ce privește proiectele speculative.

Astfel, noile valori stabilite ale garanțiilor financiare urmăresc creșterea gradului de responsabilizare a utilizatorilor care solicită racordarea la rețea, reducerea riscului rezervării speculative a capacității de racordare, asigurarea unei utilizări eficiente a capacității rețelelor electrice, limitarea riscurilor financiare suportate de operatorii de rețea în situația abandonării proiectelor.

Decizia vine la finalul unor luni de discuții privind viitorul regulamentelor de racordare, subiectul pus intens pe agenda publică de Ilie Bolojan, chiar înainte de votul pe moțiunea de cenzură, și după ce ANRE lansase, pe 6 martie, procedura pentru schimbarea regulamentelor.

„Garanția de 5% nu a fost suficientă pentru a separa proiectele care blochează capacitate”

Potrivit șefului autorității naționale, din totalul proiectelor pentru care a fost constituită garanția financiară de 5% din tariful de racordare, măsură introdusă de ANRE în 2024, prea puţine au obţinut autorizaţie de construire.

„Această realitate ne-a condus la concluzia potrivit căreia garanția de 5% nu a fost suficientă pentru a separa proiectele care blochează capacitate, fără intenția clară de a o valorifica. De aceea, ANRE a decis creșterea garanției financiare la 20% din tariful de racordare”, a detaliat George Niculescu.

Comitetul de Reglementare a aprobat astăzi de asemenea modificări substanțiale ale Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice.

Conform sursei citate, miezul acestor modificări este același: proiectele care intră în etapa de autorizare trebuie să fie proiecte reale, cu finanțare asigurată și cu angajament ferm față de execuție.

„Concret, solicitanții de autorizații de înființare vor constitui o garanție financiară de 30 EUR/kW la puterea instalată, valabilă până la recepția lucrărilor. Garanția se execută dacă titularul nu finalizează proiectul în termenul autorizației sau renunță la implementare indiferent de motiv. Nu sunt măsuri punitive, sunt un instrumente de selecție. Vrem ca rețeaua să fie accesibilă proiectelor care chiar se construiesc, nu rezervată la infinit de cele care nu avansează”, a declarat șeful ANRE.

Ce modificări s-au aprobat

A) În ceea ce privește Regulamentul de racordare, principalele modificări aprobate în Comitetul de Reglementare sunt:

Majorarea valorii garanției financiare constituite de utilizatori în vederea emiterii ATR pentru racordarea locurilor de producere/de consum și de producere cu puteri aprobate totale pentru evacuare mai mare de 1 MW, de la 5% la 20% din valoarea fără TVA a tarifului de racordare.

Completarea Regulamentului și a Contractului-cadru de racordare cu prevederi referitoare la autorizația de înființare emisă de ANRE. Modificările propuse vizează:

Stabilirea termenelor în care această autorizație trebuie obținută, și anume în termenele maxime de 12 luni de la data încheierii contractului de racordare şi 18 luni de la data emiterii ATR (termene similare celor prevăzute în Regulament pentru transmiterea autorizației de construire a obiectivului);

Prelungirea o singură dată cu maximum 12 luni a termenelor pentru obținerea autorizației de înființare, 12 luni de la data încheierii contractului de racordare şi 18 luni de la data emiterii ATR, de către operatorul de rețea în cazul în care autorizația de înființare nu poate fi obținută în termenele respective din motive justificate neimputabile solicitantului, dovedite de acesta prin documente justificative.

Clarificarea bazei de calcul al cuantumului garanțiilor financiare pe care utilizatorul are obligația să le constituie, și anume valoarea fără TVA a tarifului de racordare.

Clarificarea faptului că prevederile Regulamentului, ale ATR-cadru și ale Contractului-cadru de racordare sunt aplicabile și instalațiilor de stocare individuale.

Modificarea și completarea Metodologiei de alocare pentru implementarea următoarelor măsuri:

devansarea termenului de constituire a garanțiilor pentru participarea la procedura de alocare de capacitate la momentul depunerii cererilor de alocare de către solicitanți, în vederea înregistrării cererii respective;

reconsiderarea modului de stabilire a garanției financiare pentru participarea la procedura de alocare de capacitate în funcție de anul în care au loc licitațiile, astfel:

a) pentru anul 2026, garanția este în cuantum de 000 EURO/MW capacitate solicitată pentru alocare, calculată la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii;

b) pentru anul N, începând cu anul 2027 inclusiv, garanția se stabilește ca fiind minimul dintre valoarea prevăzută la lit. a) și media ponderată a prețurilor contractuale rezultate în urma licitațiilor finalizate în anul precedent anului N, ponderate cu capacitatea atribuită aferentă fiecărui contract (lei/MW).

Această măsură introduce în responsabilitatea dezvoltatorilor de proiecte un angajament financiar proporțional cu dimensiunea proiectului (EURO/MW), determinând participanții să depună doar cereri fundamentate.

Modificarea și completarea Regulamentului și a Contractului-cadru de racordare pentru introducerea dreptului operatorului de rețea de a solicita prelungirea duratei contractului de racordare cu durate succesive de 12 luni, ca urmare a necesităţii prelungirii termenului pentru efectuarea lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare şi/sau a lucrărilor de întărire a reţelei electrice, a căror realizare este în responsabilitatea acestuia, conform contractului de racordare. Aceste modificări s-au realizat în vederea responsabilizării operatorului de rețea cu privire la realizarea lucrărilor care, conform prevederilor contractului de racordare, sunt în sarcina acestuia, în mod similar regulilor prevăzute în reglementări pentru utilizator.

B) În ceea ce privește Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, principalele modificări aprobate astăzi în Comitetul de Reglementare sunt:

Constituirea de către solicitanții de autorizații de înființare a unei garanții financiare în cuantum de 30 EUR/kW raportată la puterea electrică instalată a capacității energetice, valabilă până la data emiterii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construire a centralei ce face obiectul autorizației de înființare;

Garanția financiară se execută la solicitarea ANRE în cazul în care titularul autorizației: