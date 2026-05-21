ANRE schimbă regulamentele de racordare. George Niculescu: „Vrem ca rețeaua să fie accesibilă proiectelor care chiar se construiesc, nu rezervată la infinit de cele care nu avansează”

Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobate, joi, într-o ședință extraordinară, cu unanimitate de voturi, modificări importante la Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice și la Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, după cum au comunicat oficialii instituției.
Potrivit ANRE, cele două modificări reflectă noua filosofie a racordării și licențierii pe care ANRE o implementează, adică toleranță zero în ceea ce privește proiectele speculative.
Astfel, noile valori stabilite ale garanțiilor financiare urmăresc creșterea gradului de responsabilizare a utilizatorilor care solicită racordarea la rețea, reducerea riscului rezervării speculative a capacității de racordare, asigurarea unei utilizări eficiente a capacității rețelelor electrice, limitarea riscurilor financiare suportate de operatorii de rețea în situația abandonării proiectelor.
Decizia vine la finalul unor luni de discuții privind viitorul regulamentelor de racordare, subiectul pus intens pe agenda publică de Ilie Bolojan, chiar înainte de votul pe moțiunea de cenzură, și după ce ANRE lansase, pe 6 martie, procedura pentru schimbarea regulamentelor.
Potrivit șefului autorității naționale, din totalul proiectelor pentru care a fost constituită garanția financiară de 5% din tariful de racordare, măsură introdusă de ANRE în 2024, prea puţine au obţinut autorizaţie de construire.
„Această realitate ne-a condus la concluzia potrivit căreia garanția de 5% nu a fost suficientă pentru a separa proiectele care blochează capacitate, fără intenția clară de a o valorifica. De aceea, ANRE a decis creșterea garanției financiare la 20% din tariful de racordare”, a detaliat George Niculescu.
Comitetul de Reglementare a aprobat astăzi de asemenea modificări substanțiale ale Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice.
Conform sursei citate, miezul acestor modificări este același: proiectele care intră în etapa de autorizare trebuie să fie proiecte reale, cu finanțare asigurată și cu angajament ferm față de execuție.
„Concret, solicitanții de autorizații de înființare vor constitui o garanție financiară de 30 EUR/kW la puterea instalată, valabilă până la recepția lucrărilor. Garanția se execută dacă titularul nu finalizează proiectul în termenul autorizației sau renunță la implementare indiferent de motiv. Nu sunt măsuri punitive, sunt un instrumente de selecție. Vrem ca rețeaua să fie accesibilă proiectelor care chiar se construiesc, nu rezervată la infinit de cele care nu avansează”, a declarat șeful ANRE.
Majorarea valorii garanției financiare constituite de utilizatori în vederea emiterii ATR pentru racordarea locurilor de producere/de consum și de producere cu puteri aprobate totale pentru evacuare mai mare de 1 MW, de la 5% la 20% din valoarea fără TVA a tarifului de racordare.
Completarea Regulamentului și a Contractului-cadru de racordare cu prevederi referitoare la autorizația de înființare emisă de ANRE. Modificările propuse vizează:
Modificarea și completarea Metodologiei de alocare pentru implementarea următoarelor măsuri:
a) pentru anul 2026, garanția este în cuantum de 000 EURO/MW capacitate solicitată pentru alocare, calculată la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii;
b) pentru anul N, începând cu anul 2027 inclusiv, garanția se stabilește ca fiind minimul dintre valoarea prevăzută la lit. a) și media ponderată a prețurilor contractuale rezultate în urma licitațiilor finalizate în anul precedent anului N, ponderate cu capacitatea atribuită aferentă fiecărui contract (lei/MW).
Această măsură introduce în responsabilitatea dezvoltatorilor de proiecte un angajament financiar proporțional cu dimensiunea proiectului (EURO/MW), determinând participanții să depună doar cereri fundamentate.
Modificarea și completarea Regulamentului și a Contractului-cadru de racordare pentru introducerea dreptului operatorului de rețea de a solicita prelungirea duratei contractului de racordare cu durate succesive de 12 luni, ca urmare a necesităţii prelungirii termenului pentru efectuarea lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare şi/sau a lucrărilor de întărire a reţelei electrice, a căror realizare este în responsabilitatea acestuia, conform contractului de racordare. Aceste modificări s-au realizat în vederea responsabilizării operatorului de rețea cu privire la realizarea lucrărilor care, conform prevederilor contractului de racordare, sunt în sarcina acestuia, în mod similar regulilor prevăzute în reglementări pentru utilizator.
Constituirea de către solicitanții de autorizații de înființare a unei garanții financiare în cuantum de 30 EUR/kW raportată la puterea electrică instalată a capacității energetice, valabilă până la data emiterii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construire a centralei ce face obiectul autorizației de înființare;
Garanția financiară se execută la solicitarea ANRE în cazul în care titularul autorizației: