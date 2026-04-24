Ilie Bolojan continuă „războiul” cu speculatorii care blochează accesul la rețele electrice. Planul stabilit cu șeful ANRE

Ilie Bolojan a reiterat, vineri, declarațiile de război la adresa speculatorilor care au obținut avize tehnice de racordare (ATR) cu mult peste capacitatea rețelelor, astfel că proiectele investitorilor serioși nu mai pot ajunge să fie implementate.

„Am declanșat un război cu o zonă care, practic, a blocat accesul în sistemele noastre de energie. Noi avem nevoie de (producție de energie de – n.r.) cam 9.000 MW într-o zi. Dacă am avea producție în plus de 1.000 – 2.000 MW, ar fi foarte bine, pentru că ar mai scădea prețurile. Dar noi am eliberat documente de racordare pentru 80.000 MW, mult peste capacitatea noastră, și mai au în bucătărie 30.000 MW”, a declarat Ilie Bolojan, la Europa FM.

„Am avut o întâlnire cu președintele ANRE și am convenit ca, luni, să punem în transparență decizională două (proiecte de – n.r.) Regulamente de racordare, care instituie garanții, impun termene ferme și stabilesc condiții clare pentru dezangajare, în așa fel încât să rămână doar proiectele serioase. Și cele care sunt doar hârtii, făcute ca să blocheze accesul și eventual să poată fi vândute, să fie anulate”, a detaliat premierul și viitor ministru interimar al Energiei.

Mai mult, șeful Executivului a anunțat că, în paralel, Guvernul va pregăti o legislație primară, în așa fel încât, dacă nu se ajunge la o soluție cât se poate de clară prin regulamente, să se impună schimbările dorite prin legislație primară.

De menționat că potrivit Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, art. 25 alin. (13), „etapele și procedurile necesare pentru racordarea utilizatorilor la rețelele de transport și distribuție se stabilesc prin regulamentul de racordare a utilizatorilor la rețele de interes public, aprobat de ANRE”.

De amintit că aproximativ o sută de persoane – de la nivelul autorității de reglementare, Cancelaria premierului, minister, instituții și companii controlate de stat, dar și operatori privați interesați – au participat joia trecută, fizic și online, la dezbaterea organizată de ANRE, în cadrul procedurii pentru schimbarea regulamentelor lansată pe 6 martie, la care Ilie Bolojan prin Cancelaria Prim-ministrului, a trimis o serie de propuneri de modificări.

Din informațiile Mediafax de joia trecută, când miniștrii PSD al Cabinetului Bolojan nu își depuseră demisiile, cele câteva zeci de propuneri transmise și detaliate în întâlnirea în format hibrid care a durat aproximativ două ore și jumătate, urmau să fie centralizate și se stabilise ca, în funcție de complexitatea modificărilor în raport cu proiectul inițial de ordin, să se decidă dacă e nevoie de o nouă perioadă de dezbatere publică pentru finalizarea noului regulament.

Ilie Bolojan: „Oprim speculatorii și deblocăm accesul producătorilor de energie la rețelele electrice”

Ilie Bolojan a detaliat schimbările dorite în mesajul publicat pe contul de Facebook, vineri după amiază, după participarea la emisiunea radio și după comunicatul transmis de ANRE, parte a unei comunicări coordonate.

„Pentru a reduce prețul energiei, avem nevoie de mai multă capacitate de stocare, de creșterea producției, atât în bandă, prin finalizarea investițiilor aflate în curs, cât și prin permiterea accesului pe piață al noilor producători pe fotovoltaic și eolian, care să investească și să injecteze energie în sistem. Astfel, printr-o ofertă mai mare, prețurile pot scădea. Din păcate, în ultimii ani accesul la rețele a fost blocat și scumpit prin emiterea unui număr prea mare de autorizații tehnice de racordare (ATR), ce depășesc cu mult necesitățile economiei noastre. Astfel, s-au emis ATR-uri de peste 80.000 MW, față de circa 9.000 MW necesari, la care se adaugă încă 30.000 MW aflați în procesare. Fără deblocarea accesului la rețele, toate discuțiile legate de reducerea prețurilor la energie nu au niciun fundament. Vom îndrepta lucrurile. Am avut o întâlnire cu domnul George Niculescu, președintele Autorității de Reglementare în Energie, în cadrul căreia am convenit măsurile ce vor fi puse în practică în perioada următoare. Luni vor fi publicate în dezbatere publică două regulamente, unul privind racordarea și celălalt privind obținerea autorizației de înființare. Acestea urmăresc să crească garanțiile pentru obținerea ATR-urilor, să introducă o garanție de 30 euro/kW instalat pentru obținerea autorizației de înființare și să stabilească termene clare. Astfel, proiectele care au finanțare, respectă termenele și sunt serioase vor putea fi realizate, iar proiectele speculative își vor pierde autorizațiile. În acest mod, investițiile reale vor avea acces mai ușor la rețele, contribuind la scăderea prețului energiei. În paralel, Guvernul pregătește o ordonanță de modificare a legislației primare. După perioada de dezbatere publică de 10 zile, în prima jumătate a lunii mai, regulamentele și actele normative ar putea fi adoptate. Regulile clare și susținerea proiectelor serioase sunt condițiile de bază pentru a curăța piața de proiectele speculative”, a fost mesajul publicat pe contul de Facebook al premierului.

George Niculescu: „Consolidarea și dezvoltarea Sistemului Energetic Național nu se face cu proiecte speculative”

Conducerea ANRE a anunțat, vineri, că schimbă filosofia racordării și licențierii. Astfel garanția pentru racordare crește de la 5% la 20% din valoarea tarifului de racordare și se instituie o garanție nouă pentru participarea la licitațiile de alocare de capacitate, și, în plus, autorizațiile de înființare nu vor mai putea fi obținute și prelungite decât cu garanții financiare

În urma dezbaterii publice pe marginea proiectului de ordin de modificare a Regulamentului de Racordare și în urma discuțiilor constante purtate între premierul României Ilie Bolojan și președintele ANRE George Niculescu, ANRE va publica în consultare publică, luni, 27 aprilie 2026, noua formă a proiectului de modificare a reglementărilor privind racordarea la rețele, a transmis ANRE, printr-un comunicat de presă.

„Această formă conține o filosofie diferită pentru investitorii interesați în producția de energie electrică, instituind mai multe paliere de garanții financiare și mai multe măsuri de siguranță că proiectele vor fi finalizate”, a anunțat autoritatea.

ANRE va modifica și Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, prin instituirea unei garanții care trebuie constituite de către solicitant la momentul solicitării Autorizației de Înființare sau la momentul prelungirii ei, dacă ea este deja emisă în prezent, iar proiectul nu este finalizat.

„Adică ne asigurăm că avem MW reali, racordați în rețea, nu MW pe hârtie. Și ne mai asigurăm că stopăm schemele de îmbogățire rapidă de pe platforme de vânzare online cu amănuntul. Tranziția energetică nu se face cu proiecte vândute pe OLX”, după cum declară președintele ANRE, George Niculescu.

„Cea mai amplă reformă a mecanismelor de racordare și licențiere pe care ANRE o pune în operă”

„Am analizat cu atenție propunerile trimise de către Guvernul României și ceea ce a spus piața. Am avut ieri o întâlnire de lucru cu premierul Bolojan, în care i-am propus modificările celor două Regulamente, introducerea unor noi filtre financiare, și creșterea garanțiilor pentru procesul de racordare. Pentru valoarea de 20 de euro per kilowatt instalat a acestor garanții ne-am inspirat din valoarea garanțiilor pe care beneficiarii trebuie să le depună pentru licitațiile efectuate de către Ministerul Energiei în cazul schemei de ajutor pentru Contracte pentru Diferență (CfD). Deci, am preluat o bună-practică deja existentă în industrie”, a declarat președintele ANRE.

„Apoi, vom majora garanțiile existente pentru tariful de racordare de la 5% la 20% din valoarea lui, tocmai pentru a evita riscul unui alt val speculativ de ATR-uri. Poate cea mai importantă modificare care pune capăt schemelor de îmbogățire rapidă de pe OLX cu proiecte de energie este instituirea unei garanții de 30 de euro per kilowatt ca și condiție pentru obținerea Autorizației de Înființare sau pentru prelungirea ei, dacă vorbim despre o Autorizație deja emisă, dar pe care beneficiarul vrea să o prelungească. Este cea mai amplă reformă a mecanismelor de racordare și licențiere pe care ANRE o pune în operă”, a conchis George Niculescu.

Principalele modificări

Cele mai importante modificări pe care noul Regulament de Racordare le propune sunt:

Instituirea unei garanții de 20 de euro per kilowatt instalat care va fi depusă pentru ca solicitantul să poată participa la licitația de alocare a capacităților disponibile de racordare pentru noile proiecte de producție și stocare de energie din toamna acestui an. Această garanție va fi eliberată sau executată la finalizarea licitației.

Instituirea unei garanții de 20% din valoarea tarifului de racordare care trebuie constituită după ce solicitantul depune cererea de racordare și se elaborează și se avizează de către operator studiul de soluție.

ANRE va modifica și Regulamentul de acordare al licențelor și autorizațiilor, prin:

Instituirea unei garanții de 30 de euro per kilowatt instalat care trebuie constituită la momentul solicitării Autorizației de Înființare, drept o condiție pentru obținerea ei. Pentru Autorizațiile de Înființare care sunt deja emise în acest moment, garanția de 30 de euro per kilowatt instalat va trebui constituită dacă beneficiarul nu finalizează investiția în termenul de valabilitate și va solicita ANRE prelungirea Autorizației de Înființare. Această garanție se eliberează la momentul finalizării investiției.

Prin aceste modificări se urmăresc două ținte simultan: