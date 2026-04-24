Miniștrii PSD au fost „bruiați din afara Guvernului”, spune premierul Bolojan

„Eu am avut o relație civilizată cu miniștrii din guvern și vă spun cu toată răspunderea. Dacă n-ar fi fost brui­ați, din afara guvernului, din zona politică, fiind puși de multe ori în situații în care nu știau cum să reacționeze, să răspundă la lucrurile pe care le-am convenit de comun în acord în guvern sau să respecte după aceea punctajul de partid care se bătea cap în cap cu ce am stabilit noi”, a spus premierul, la Europa FM.

Premierul susține că discuțiile cu miniștrii au fost deschise, iar tuturor le pare rău de „zona în care s-a ajuns”.

În ceea ce privește demisiile, Bolojan a explicat că miniștrii PSD sunt încă în funcție până la publicarea în Monitorul Oficial, iar situația secretarilor de stat rămâne incertă.

„Miniștrii și-au dat demisia, dar până nu se publică în Monitorul Oficial (…) ei sunt operaționali. Și secretarii de stat (…) ar urma să demisioneze când se publică demisiile sau când ar urma să depună moțiunea de cenzură. Vom vedea ce e de făcut”.

Premierul a subliniat că schimbările din administrație nu trebuie făcute pe criterii politice, mai ales în contextul actual.

„Nu-ți poți permite, când ai PNRR-ul în față, când ai o situație de provizorat, să te apuci să faci, cum să vă spun, tot felul de schimbări politice, de la cel mai mic funcționar până la cel mai mare. Mandatul pe care l-am dat miniștrilor, și pe care îl voi aplica și eu personal, este acesta: oamenii calificați, care își fac datoria, rămân. Oamenii care nu sunt buni profesioniști sau care nu fac ceea ce este necesar în serviciul public, corect pentru țara asta, trebuie înlocuiți”.