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Tomac, despre tezaurul României: „Am reușit să adopt o rezoluție prin care UE va discuta despre restituirea tezaurului României aflat la Moscova”

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că a reușit în 2024 să o adopte „o rezoluție, prin care Uniunea Europeană și-a asumat că va discuta despre restituirea tezaurului României aflat la Moscova”.
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Ioana Târziu
08 iun. 2026, 21:58, Politic
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Invitat luni seara la Antena 3 CNN, premierul desemnat Eugen Tomac a vorbit despre tezaurul României aflat la Moscova.

În urmă, cu doi ani de zile, am avut o dezbatere destul de serioasă în Parlamentul European, privind combaterea traficului de bunuri culturale sustrase ilicit din diferite state”, a menționat Tomac. „Dezbaterea era despre cum putem evita pe viitor diferite cazuri din acest domeniu”.

El a continuat că „am întrebat pe cei din Parlament și Comisie ce putem face pentru situația în care se află România și în cazul concret cu tezaurul pe care îl avem de mai bine de un secol în Rusia”.

Pentru că la noi nu s-a sustras, noi pur și simplu l-am dus pe baza unei înțelegeri bilaterale și Moscova nu mai vrea să-l restituie niciodată înapoi”, a precizat premierul desemnat. „Am încercat să promovez o inițiativă extrem de importantă la nivel european, privind restituirea tezaurului României”.

„Și la Bruxelles și la București mi s-a spus că este imposibil acest lucru. Pentru că, în general, Uniunea Europeană adoptă decizii valabile pentru toate statele membre, nu preia proiecte naționale”, a explicat acesta.

El a prezicat că „nu m-a descurajat această abordare, ci din contră, m-a determinat să caut soluțiile cele mai potrivite pentru a convinge Parlamentul European și am avut o colaborare excepțională cu Banca Națională pe acest dosar”.

Tomac a declarat că a reușitîn 2024 să adopt cu o largă majoritate un raport al Parlamentului European, o rezoluție, prin care Uniunea Europeană și-a asumat că de acum încolo, în relația cu Federația Rusă, va discuta despre restituirea tezaului României aflat la Moscova”.

Premierul desemnat a concluzionat cu ideea că aceasta este „cea mai importantă rezoluție pe care Parlamentul European a adoptat-o cu privire la România”.

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