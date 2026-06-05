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Fifor: România iese din Bolojan retrograd „paradită”, bulversată și umilită

Deputatul PSD Mihai Fifor a declarat că România „se va repara greu după experimentul eșuat Bolojan”, ieșind din Bolojan retrograd "paradită", bulversată și umilită.
Fifor: România iese din Bolojan retrograd
Sursă foto: Andreea Alexandru / Mediafax Foto
Ioana Târziu
05 iun. 2026, 10:18, Politic
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Deputatul PSD Mihai Fifor a declarat, vineri, că „România iese din Bolojan retrograd. « Paradită »” rău. Bulversată. Umilită. Trimisă în urmă cu ani de zile”.

Fifor a transmis că țara „se va repara greu după experimentul eșuat Bolojan. Greu. Va fi nevoie de ani. O lecție urâtă. Nemeritată de români”.

„Va rămâne în mentalul colectiv ca Ilie Sărăcie”

El a precizat că Bolojan, „celebrul « miracol » de la Bihor va rămâne în mentalul colectiv ca Ilie Sărăcie”.

În urma demiterii premierului, Fifor a menționat că „ în urmă rămâne inflația până la cer. Taxele uriașe. Puterea de cumpărare erodată. Concedieri colective. Capitalul românesc pus în cap. Investiții blocate. O economie ajunsă în recesiune. Consum în cădere liberă. Incertitudine și neîncredere”.

De asemenea, a spus că „în urmă rămâne și o imagine externă șifonată. O Românie care a ajuns să inspire mai degrabă îngrijorare decât încredere. O țară percepută ca instabilă, impredictibilă și incapabilă să își gestioneze propriile crize fără a produce șocuri economice și sociale majore. Un guvern irelevant, aproape inexistent în relația cu partenerul nostru strategic, SUA”.

„Multe întrebări fără răspuns”

„Rămân și multe întrebări fără răspuns. Inclusiv în domenii sensibile, precum cel al achizițiilor militare. Contracte de miliarde, lipsa transparenței, lipsa explicațiilor privind beneficiile pentru industria națională de apărare, transferul de tehnologie și locurile de muncă pe care aceste programe ar fi trebuit să le genereze în România”, a precizat deputatul.

Fifor a declarat că „rămân și milioane de români umiliți. Speriați. Fără speranță. Pensionari care nu pot trăi de la o lună la alta. Profesori tratați ca o povară bugetară. Medici puși sub suspiciune colectivă. Militari activi, polițiști și rezerviști tratați cu dispreț. Oameni care muncesc, care au construit această țară și care s-au trezit arătați cu degetul pentru probleme pe care nu ei le-au creat”.

Bolojan, „unul dintre cele mai mari rateuri politice din ultimii ani”

„Celebrul « miracol de la Bihor » va rămâne în mentalul colectiv ca unul dintre cele mai mari rateuri politice ale ultimilor ani”, a mai adăugat Mihai Fifor.
„Un personaj toxic, gonflat pe sume uriașe, care s-a prăbușit sub greutatea realității de zi cu zi. Care iese pe ușa din dos a Palatului Victoria”, a concluzionat deputatul PSD.

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