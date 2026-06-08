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Bolojan anunță decizia PNL după întâlnirea cu Tomac: „Am spus lucrurile direct, fără ocolișuri”

Liderul PNL, Ilie Bolojan, s-a întâlnit cu premierul desemnat Eugen Tomac. Discuția a avut loc luni, la sediul PNL. La final, Ilie Bolojan a spus că a discutat „direct” cu Eugen Tomac și a anunțat că decizia PNL privitoare la susținerea unui nou guvern va fi comunicată peste câteva zile.
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Petru Mazilu
08 iun. 2026, 12:54, Politic
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Declarația a fost făcută la finalul discuțiilor dintre liderii liberali și premierul desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze viitorul Guvern.

„Am spus lucrurile direct, fără ocolișuri”, a dezvăluit Ilie Bolojan.

Liderul PNL care conduce și Guvernul României cu statut de interimar a mai anunțat că membrii grupurilor parlamentare liberale vor fi informați luni despre concluzia discuției cu Tomac. Decizia finală privind susținerea sau respingerea unui cabinet Tomac va fi luată la mijlocul săptămânii.

„La mijlocul acestei săptămâni, miercuri sau joi, vom convoca Biroul Național pentru a lua o decizie”, a transmis Ilie Bolojan.

Ce i-a spus Bolojan lui Tomac

Președintele PNL i-a transmis premierului desemnat că un Guvern fără susținere politică nu reprezintă o soluție.

„Am prezentat perspectiva noastră (în timpul discuției cu Tomac n.r.) astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România (…) nu poate duce la capăt reforma de care are nevoie România”, a precizat Ilie Bolojan.

Premierul desemnat va continua luni după amiază și marți discuțiile cu partidele parlamentare.

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