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Franța refuză autorizarea sistemului de conducere autonomă a mașinilor Tesla. Ce probleme majore a găsit

Mașinile autonome nu sunt încă o realitate în Franța. Guvernul refuză să autorizeze acest sistem al Tesla din cauza a două probleme majore.
Franța refuză autorizarea sistemului de conducere autonomă a mașinilor Tesla. Ce probleme majore a găsit
Ioana Târziu
23 iul. 2026, 16:28, Știri externe
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Guvernul francez refuză, momentan, să autorizeze modulul FSD (Full Self-Driving) pe mașinile Tesla, potrivit Le Figaro.

Ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, a anunțat decizia guvernului.

Deși ministrul recunoaște că „acest sistem oferă o serie de progrese tehnologice”, el consideră că „măsurile de siguranță nu sunt încă suficiente pentru a justifica autorizarea în forma sa actuală”.

Ce este sistemul de conducere autonom

Sistemul FSD de la Tesla permite condusul autonom supravegheat. Vehiculul se poate conduce singur, poate direcționa și își poate ajusta viteza, dar șoferul rămâne responsabil chiar dacă nu are mâinile pe volan sau picioarele pe pedale.

Această opțiune este disponibilă doar în câteva țări, inclusiv unele din Europa, cum ar fi Belgia, Olanda și Danemarca. În Belgia, costă 99 de euro pe lună, potrivit sursei.

Tesla susține însă că această tehnologie este de șapte ori mai sigură decât atunci când un om conduce.

Problemele majore identificate de autoritățile franceze

Însă, autoritățile franceze au identificat cel puțin două probleme majore. Acestea, în opinia lor, compromit siguranța rutieră. Principala, potrivit lui Philippe Tabarot, este că „sistemul permite depășirea vitezei maxime permise” de către șoferi.

De asemenea, vehiculul, „dacă observă că mașinile din jurul său circulă cu o viteză mai mare”, poate decide să își ajusteze viteza pentru a menține ritmul. Face acest lucru chiar dacă încalcă legea. De exemplu, conducând cu 70 km/h în loc de 50 km/h.

„Și toate acestea fără o solicitare explicită din partea șoferului”, adaugă Philippe Tabarot. El afirmă că un vehicul Tesla, în modul de conducere autonomă, poate merge „cu până la 50% peste limita de viteză”, potrivit aceleiași surse.

O altă problemă menționată de Tabarot este aceea că modul FSD nu garantează „o atenție optimă a șoferului în zonele urbane și în timpul celor mai complexe manevre, cum ar fi schimbările de bandă, intersecțiile sau sensuri giratorii”.

Aceasta este o problemă din perspectiva autorităților franceze. Ministrul a reamintit că „chiar și atunci când sistemele de asistență a șoferului sunt activate, șoferul rămâne răspunzător penal în caz de accident”.

Refuzul autorizării este doar momentan

Ministrul Transporturilor dă asigurări însă că ușa nu este complet închisă. Autoritățile franceze își continuă „discuțiile cu Olanda și alte state europene, precum și cu Tesla, pentru a-și rafina analiza”.

El consideră că este „normal” să „se acorde timp pentru a evalua în mod corespunzător” aceste noi tehnologii, pentru a proteja participanții la trafic. De asemenea, afirmă că „Franța susține aceste tehnologii”. „Implementarea lor trebuie să aibă loc într-un cadru de încredere, care permite evaluarea sistemelor și determinarea ajustărilor necesare la FSD, pentru a garanta un nivel ridicat de siguranță”, conform sursei citate.

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