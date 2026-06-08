Tomac caută majoritatea la partidele din Parlament: Am asigurat PSD că nu vom pune noi taxe

UPDATE: Grindeanu, după discuții cu Tomac: Bolojan încearcă să blocheze tot

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, după întâlnirea cu premierul desemnat, Eugen Tomac, că „Ilie Bolojan asta face acum. Încearcă să blocheze tot, încearcă să nu se voteze un nou guvern, ca el să rămână acolo, deși este un guvern care a picat cu un număr record de voturi în Parlament”.

„Din 10 iunie, adică peste două zile, sunt vreo șase ministere plus un post de vicepremier, cărora li se încheie mandatul, așa cum bine știți, acea perioadă de 45 de zile. Și este o problemă din acest punct de vedere. E lipsă de responsabilitate să încerci să întorci toată scena politică doar pentru că nu îți convine ție personal. Pentru că aici e vorba de Ilie Bolojan personal”, spune Grindeanu.

Potrivit lui Grindeanu, PSD-ul a „picat într-o capcană pe care a întins-o Ilie Bolojan anul trecut”. Liderul PSD descrie capcana ca cea a „austerității ca singur model pe care putem să-l urmăm. Model prost. Și lucrul ăsta trebuie să se schimbe”.

Grindeanu spune că dacă Eugen Tomac vrea voturile PSD, prima condiție este ca modelul austerității să se schimbe. „De aceea am schimbat guvernul Bolojan, fiindcă a guvernat prost, fiindcă a guvernat, din punct de vedere economic, prost și ne-a dus în situația în care suntem acum”.

Eugen Tomac: Am asigurat conducerea PSD că guvernul pe care îl propun va fi extrem de prudent

Premierul desemnat Eugen Tomac a spus, luni, că a asigurat conducerea PSD că guvernul pe care îl propune va fi extrem de prudent și atent, astfel încât românii să nu mai simtă noi poveri sau biruri.

După discuțiile cu social-democrații, Tomac a spus că a asigurat conducerea PSD că guvernul pe care îl propune va fi extrem de prudent și atent „astfel încât românii să nu mai simtă noi poveri sau biruri”.

„Relansarea economică înseamnă să tratăm cu multă seriozitate și ca un partener mediul de afaceri. Îmi doresc ca în acest moment tensionat pentru societate să rămânem echilibrați, deschiși spre dialog și soluții. Apelul meu în continuare către toate partidele este la responsabilitate pentru că România are, în acest moment, nevoie de un guvern capabil să ia decizii și să păstreze direcția pe care țara și-a asumat-o, direcția pro-occidentală, pentru că suntem o națiune cu vocație europeană și mizez foarte mult pe sprijinul tuturor partidelor afiliate familiilor europene și care și-au demonstrat prin fapte atașamentul față de parteneriatul transatlantic”, a spus Tomac, după discuțiile de la sefiul PSD.

Tomac speră ca decizia pe care o va lua PSD să fie „în acord cu aceste obiective pe care ni le-am asumat”.

Premierul desemnat va continua marți discuția cu partidele, cu grupul minorităților naționale.

La ora 10 va avea întâlnire cu Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, apoi cu grupul minorităților naționale, precum și cu celelalte grupuri din Parlamentul României, inclusiv cu parlamentari neafiliați „care împărtășesc același set de valori și obiective pe care și le-a propus guvernul pe care doresc să-l formez”.

UPDATE: Premierul desemnat a ajuns la sediul PSD

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a ajuns la ora 17.00 la sediul PSD. El va purta discuții cu liderii social-democrați, pentru a-și asugura o majoritate cu guvernul pe care îl va forma.

UPDATE: Eugen Tomac, după discuțiile cu liderii USR: Am încredere, țara are nevoie de guvern

Eugen Tomac a spus, după discuțiile cu conducerea USR, că a acceptat „această uriașă responsabilitate” de a forma un cabinet de miniștri „într-un moment de tensiune pentru clasa politică”.

„Motivul pentru care voi merge în Parlament cu un guvern tehnic, nu unul politic, motivul pentru care cred că România are nevoie de un guvern funcțional, motivul pentru care cred că românii au nevoie de mai multă securitate și de garanția că viața lor nu va merge într-o direcție greșită, motivele pentru care cred că suntem o națiune europeană cu valori puternic ancorate în parteneriatul nostru transatlantic, motivele pentru care cred că trebuie să trecem la acțiune pentru că țara are nevoie de guvern”, a spus Tomac, despre motivele pentru care a acceptat să formeze un guvern tehnic.

UPDATE 14:05 Eugen Tomac a ajuns la sediul USR

Premierul desemnat Eugen Tomac a ajuns la sediul USR pentru a purta discuții în privința formării noului Guvern.

Înainte de a intra la negocieri, el a făcut o scurtă declarație.

„Voi discuta cu toate partidele care împărtășesc valorile europene și sunt atașate valorilor pro-occidentale. Este esențial ca în aceste zile să dăm dovadă de maturitate, responsabilitate și acțiune. (…) Poziția mea este foarte clară: Îmi doresc sprijinul parlamentarilor și partidelor care împărășesc aceeași viziune cu mine în ceea e privește relația noastră transatlantică și trebuie să dăm dovadă de responsabilitate și maturitate. Sunt încrezător că vom reuși să găsim compromisul necesar pentru a depăși acest moment. Fiecare zi în care nu avem un guvern stabil înseamnă o Românie vulnerabilă, incertitudine pentru cetățenii români”, a spus acesta.

UPDATE 12:55 Bolojan anunță decizia PNL după întâlnirea cu Tomac

Liderul PNL, Ilie Bolojan, s-a întâlnit cu premierul desemnat Eugen Tomac. Discuția a avut loc sâmbătă, la sediul PNL. La final, Ilie Bolojan a spus că a discutat „direct” cu Eugen Tomac și a anunțat că decizia PNL privitoare la susținerea unui nou guvern va fi anunțată peste câteva zile.

„Am spus lucrurile direct, fără ocolișuri”, a dezvăluit Ilie Bolojan.

Liderul PNL care conduce și Guvernul României cu statut de interimar a mai anunțat că membrii grupurilor parlamentare liberale vor fi informați luni despre concluzia discuției cu Tomac.

„La mijlocul acestei săptămâni, miercuri sau joi, vom convoca Biroul Național pentru a lua o decizie”, a transmis Ilie Bolojan.

UPDATE Eugen Tomac, despre guvernul pe care îl va propune: miniștri, secretari de stat, prefecți… fără carnet de partid

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a declarat că guvernul pe care urmează să-l formeze pentru a încerca să obțină votul de încredere în Parlament va fi constituit din profesioniști, nu din politicieni.

„Încerc să formez o echipă de oameni bine pregătiți din punct de vedere profesional pentru că așa cum am anunțat îmi doresc să merg în Parlament cu un guvern de profesioniști, cu un guvern tehnic, nu unul politic pentru că avem de luat o serie de decizii importante. Trebuie să fim realiști în același timp, să ținem cont de constrângerile pe care le are bugetul României în clipa de față, de țintele pe care le avem stabilite pentru deficit și aici trebuie să se știe clar că nu facem o concesie Comisiei Europene ce este vital să ne punem ordine în bugetul național astfel încât să avem mai mulți bani pentru salarii și pensii”, a declarat Eugen Tomac.

Pe listă vor fi „miniștri, secretari de stat, prefecți… fără carnet de partid”, a afirmat premierul desmnat.

El a spus că membrii cabinetului vor fi specialiști, cu bună reputație profesională.

UPDATE Eugen Tomac anunță că Guvernul său nu va majora taxe: Un guvern tehnocrat nu poate fi populist

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a declarat că viitorul executiv nu va majora taxele și impozitele, subliniind că prioritatea este stabilitatea politică și respectarea angajamentelor economice ale României.

„Tot ce pot să promit este că nu vom avea majorări de taxe, majorări de impozite. Și evident că acolo unde puțin putem corecta lucrurile, vom încerca însă în acord cu partidele. Un guvern format din specialiști nu poate fi un guvern populist”, a declarat premierul desemnat pentru B1TV, după consultările cu Partidul Național Liberal.

UPDATE 12:30 Tomac, încrezător după întâlnirea cu PNL: Îmi doresc ca partidele să-mi acorde șansa de a oferi un guvern competent

Eugen Tomac, premierul desemnat, a plecat „încrezător” după consultările cu liberalii. El speră că partidele îi vor oferi șansa de a forma un guvern.

El a declarat, la finalul întâlnirii, că le-a prezentat liberalilor obiectivele cabinetului pe care îl va propune.

„Din păcate, timpul ne presează. Avem un context internațional extrem de tensionat și plin de provocări. Avem o serie de urgențe ce izvoresc din angajamentele pe care le are România în prezent”, a spus Tomac.

UPDATE 11:00 Eugen Tomac a ajuns la sediul PNL

Premierul desemnat Eugen Tomac a ajuns la sediul PNL, pentru a purta discuții cu liderii liberali în frunte cu Ilie Bolojan.

Știrea inițială:

Eugen Tomac, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze un nou Guvern, va avea luni discuții cu PNL, USR și PSD.

Potrivit programului anunțat duminică, liberalii vor fi primii care se vor întâlni cu premierul desemnat, de la ora 11:00. Apoi, de la ora 14:00, Tomac va discuta cu reprezentanții USR, iar de la 17:00 cu social-democrații.

Toate consultările vor avea loc la sediile formațiunilor politice.

Negocierile cu celelalte partide vor avea loc zilele următoare.

Potrivit Constituției, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile de la momentul nominalizării pentru funcţia de premier, pentru a veni în faţa Parlamentului ca să ceară un vot de încredere. Pentru ca noul Executiv să fie învestit, sunt necesare cel puțin 233 de voturi din partea senatorilor și deputaților.

Cum ar putea arăta posibilul cabinet condus de Tomac

Potrivit informațiilor obținute din surse apropiate discuțiilor, noul Cabinet ar urma să aibă doi vicepremieri.

Una dintre variantele aflate pe masa negocierilor îl indică pe Sorin Costreie pentru funcția de vicepremier și ministru al Educației.

Pentru poziția de vicepremier este vehiculat și numele lui Radu Burnete, însă formula finală a Guvernului este încă în discuție.

Conform surselor MEDIAFAX, structura viitorului Executiv ar putea include următoarele nume:

Vicepremier – Radu Burnete;

Vicepremier și ministrul Educației – Sorin Costreie;

Ministerul Afacerilor Externe – Luca Niculescu ;

; Ministerul Apărării Naționale – Mihnea Motoc ;

; Ministerul Dezvoltării – Vladimir Ionaș ;

; Ministerul Finanțelor – o propunere din zona Băncii Naționale a României sau economistul Bogdan Glăvan ;

sau economistul ; Ministerul Transporturilor – Ionuț Laurențiu Mașala ;

; Ministerul Energiei – Sorin Elisei ;

; Ministerul Muncii – Diana Morar ;

; Ministerul Agriculturii – Nicolae Istudor ;

; Ministerul Mediului – Teodor Dulceață ;

; Ministerul Culturii – Adrian Papahagi ;

; Ministerul Justiției – Cosmin Alexandru Soare-Filatov .

PSD, deschis pentru discuții cu premierul desemnat Eugen Tomac

Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a anunțat joi că formațiunea pe care o conduce este dispusă să discute cu premierul desemnat Eugen Tomac pentru formarea unei majorități parlamentare, solicitând clarificări privind programul de guvernare și componența viitorului Guvern.

Grindeanu a transmis și o serie de pretenții printre care se numără se numără reluarea investițiilor și stimularea economiei, protejarea categoriilor de populație cu venituri mici și medii, precum și susținerea întreprinderilor mici și mijlocii din România.

PNL respinge un guvern în care PSD este prezent „direct sau indirect”

Pe de altă parte, PNL a luat act de decizia președintelui Nicușor Dan de a-l nominaliza pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru desemnat și a precizat că va analiza în decursul acestei săptămâni programul de guvernare și formula politică propuse de acesta.

Liberalii reamintesc însă decizia conducerii partidului potrivit căreia PNL nu va participa la formarea și nu va face parte din niciun guvern în care PSD este prezent „direct sau indirect”.

„Considerăm că actuala criză politică și dificultățile economice cu care se confruntă România sunt rezultatul unor politici promovate de PSD, iar revenirea la astfel de formule nu reprezintă o soluție pentru viitorul țării”, a subliniat PNL.

Partidul mai transmite că nu va susține niciun program de guvernare care „abandonează sau diluează” reformele necesare modernizării României, disciplina bugetară și buna guvernare.

USR: Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă

Totodată, și USR a anunțat că va sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac în vederea formării unui nou Executiv, însă a subliniat că „nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă”.

„Din respect pentru președinte și cu responsabilitate pentru țară, vom sta de vorbă cu premierul desemnat Eugen Tomac, un președinte de partid și europarlamentar respectabil. USR intră în discuție cu liniile clare pe care le-am decis. Nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD nu este acceptabilă. Astăzi suntem convinși că formula care merită susținerea USR este un guvern care îi include pe miniștrii USR. Toți patru, Diana Buzoianu, Radu Miruţă, Oana Țoiu și Irineu Darău, au demonstrat curaj, competență și voință reală de reformă”, a spus liderul USR, Dominic Fritz, după desemnarea lui Tomac în funcția de premier.