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Eugen Tomac, înainte de consultările cu USR: Contez pe atitudinea rațională a partidelor

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat înaintea consultărilor cu USR că își dorește sprijinul partidelor pro-occidentale pentru formarea Guvernului tehnocrat subliniind că mizează pe o atitudine rațională din partea tuturor formațiunilor politice.
Eugen Tomac, înainte de consultările cu USR: Contez pe atitudinea rațională a partidelor
RAUL STEF / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
08 iun. 2026, 14:37, Politic
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Eugen Tomac a subliniat că își bazează demersul de formare a guvernului pe sprijinul formațiunilor politice și al parlamentarilor care împărtășesc valori europene și o viziune comună asupra parteneriatului cu Statele Unite. 

„Voi discuta cu toate partidele care împărtășesc valorile europene și sunt atașate valorilor pro-occidentale. Este esențial în aceste zile să dăm dovadă de maturitate, responsabilitate și acțiune pentru ca țara să aibă un guvern. Poziția mea este foarte clară. Îmi doresc sprijinul partidelor și al parlamentarilor care împărtășesc același set de valori cu mine. Sunt atașați valorilor europene, împărtășesc aceeași viziune în ceea ce privește relația noastră transatlantică”, a declarat Eugen Tomac înainte de consultările cu Uniunea Salvați România. 

Premierul desemnat a subliniat necesitatea maturității politice și a responsabilității, declarându-se totuși încrezător în fața incertitudinii. 

„Este esențial în aceste zile să dăm dovadă de responsabilitate și maturitate în decizii. Eu sunt încrezător că vom reuși să găsim compromisul necesar pentru a depăși acest moment. Fiecare zi în care nu avem un guvern în fruntea statului român cu puteri depline înseamnă o Românie mai vulnerabilă”, punctează Tomac. 

„Contez pe atitudinea rațională a partidelor”, a mai spus Tomac înainte să înceapă consultările cu USR. 

Eugen Tomac începe luni discuțiile cu partidele parlamentare pentru formarea unei majorități. Acesta s-a întâlnit cu reprezentanții Partidului Național Liberal, declarându-se „încrezător”. 

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