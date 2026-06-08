Eugen Tomac despre guvernul pe care îl va propune: miniștri, secretari de stat, prefecți… fără carnet de partid

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a declarat la ieșirea de la discuțiile pe care le-a avut cu liderii liberali la sediul PNL că va încerca să obțină votul Parlamentului cu un guvern, tehnic, nu cu unul politic.

„Încerc să formez o echipă de oameni bine pregătiți din punct de vedere profesional pentru că așa cum am anunțat îmi doresc să merg în Parlament cu un guvern de profesioniști, cu un guvern tehnic, nu unul politic pentru că avem de luat o serie de decizii importante. Trebuie să fim realiști în același timp, să ținem cont de constrângerile pe care le are bugetul României în clipa de față, de țintele pe care le avem stabilite pentru deficit și aici trebuie să se știe clar că nu facem o concesie Comisiei Europene ce este vital să ne punem ordine în bugetul național astfel încât să avem mai mulți bani pentru salarii și pensii”, a declarat Eugen Tomac.

Premierul desemnat de președintele Nicușor Dan a precizat că lista de miniștri nu est încă finalizată.

„Lista, încă nu am finalizat-o dintr-un motiv foarte simplu: pentru că îmi doresc ca pentru fiecare minister să am cel puțin două-trei propuneri iar decizia în ceea ce privește ministrul pe care îl voi propune Parlamentului să fie decizia mea. De aceea doar pentru o parte din membrii viitorului cabinet lucrurile s-au încheiat în ceea ce privește discuțiile. Pentru câteva ministere urmează ca azi și mâine, cel târziu miercuri să finalizez formula de cabinet”, a mai declarat Tomac.

Pe listă vor fi „miniștri, secretari de stat, prefecți… fără carnet de partid”, a afirmat premierul desmnat.

El a spus că membrii cabinetului vor fi specialiști, cu bună reputație profesională.

„Am discutat și acest aspect, spun încă o dată, un guvern tehnic se va baza pe specialiști, pe oameni care au o reputație bună din punct de vedere profesional, fără carnet de partid”, a mai declarat Eugen Tomac.

Sursa video: Digi 24.