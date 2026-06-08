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Eugen Tomac anunță că Guvernul său nu va majora taxe: Un guvern tehnocrat nu poate fi populist

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a declarat că viitorul executiv nu va majora taxele și impozitele, subliniind că prioritatea este stabilitatea politică și respectarea angajamentelor economice ale României.
Eugen Tomac anunță că Guvernul său nu va majora taxe: Un guvern tehnocrat nu poate fi populist
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
08 iun. 2026, 13:05, Politic
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„Nu vom avea majorări de taxe”

Eugen Tomac a afirmat că viitorul guvern tehnocrat nu va recurge la majorări de taxe sau impozite, precizând că eventualele măsuri fiscale vor fi făcute doar în acord cu partidele parlamentare. 

„Tot ce pot să promit este că nu vom avea majorări de taxe, majorări de impozite. Și evident că acolo unde puțin putem corecta lucrurile, vom încerca însă în acord cu partidele. Un guvern format din specialiști nu poate fi un guvern populist”, a declarat premierul desemnat pentru B1TV, după consultările cu Partidul Național Liberal. 

Apel la responsabilitate în Parlament

Tomac a spus că va continua discuțiile cu formațiunile politice din Parlament, făcând apel la responsabilitate din partea tuturor partidelor. 

„Eu sunt convins că se va căuta o soluție care să dea țării un guvern. Tocmai de aceea am încercat și voi încerca în aceste zile cât voi avea întâlniri cu partidele politice. România așteaptă soluții de la clasa politică și cred că încrederea care mă onorează și cu care m-a investit președintele României ne obligă pe toți, și pe mine și deopotrivă partidele, să acționăm cu multă responsabilitate”, mai spune premierul desemnat. 

Prioritățile sale

Referitor la priorității eventualului guvern, Eugen Tomac a spus că acestea vor fi finalizarea PNRR-ului și menținerea direcției privind deficitul bugetar. 

„În primul rând, avem un calendar destul de strâns în ceea ce privește PNRR-ul. Sunt o serie de decizii pe care trebuie să ni le asumăm și aici nu putem face lucrurile fără o colaborare bună cu toate partidele din Parlament. trebuie să ne menținem în liniile stabilite și asumate în ceea ce privește deficitul și nu în ultimul rând să pregătim bugetul”, spune Tomac. 

Luni, Tomac a început discuțiile cu partidele parlamentare în încercarea de a strânge o majoritate în Parlament care să susțină cabinetul său tehnocrat. 

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