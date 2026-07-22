„Grindeanu trebuie să înțeleagă mecanismele statului”: Băsescu, despre cererea liderului PSD de desecretizare a discuțiilor de la Cotroceni

Într-o intervenție la B1 TV, miercuri, fostul președinte Traian Băsescu a fost întrebat despre solicitarea lui Sorin Grindeanu de desecretizare a negocierilor de la Cotroceni, privind formarea viitorului Guvern.

„Grindeanu trebuie să înțeleagă și mecanismele statului”, a răspuns Băsescu.

„Unul din mecanismele statului este consultarea președintelui cu partidele politice când e vorba de formarea unui guvern sau în alte situații”, a adăugat el.

De ce sunt înregistrate discuțiile

„Toate discuțiile sunt înregistrate, dintr-un motiv simplu. Pentru ca cei care au fost la consultări cu președintele, la ieșire să nu spună ce le dă prin cap, ci să spună exact ce au spus în interior. Atunci când președintele constată că ei mint, că dezinformează despre pozițiile pe care le-a avut președintele sau pozițiile pe care le-au avut ei, președintele nu poate face nimic altceva pentru a se apăra decât să scoată înregistrarea. Să spună domnul de la PSD minte sau domnul de la PNL minte”, a fost explicația fostului președinte.

Traian Băsescu a afirmat că înregistrările sunt un „sistem de protecție pentru președinte. Dacă președintele nu utilizează aceste înregistrări, înseamnă că apreciază că nu este necesar să utilizeze această protecție”.

Băsescu a utilizat înregistrătile cu Victor Ponta

El a mai transmis să „am utilizat această protecție când Victor Ponta, după ce era total în afară a problemelor guvernării în relația cu Uniunea Europeană, legat de celebrul Medium Term Objective, MTO, care era un soi de PNRR de acum, și el nu știa despre ce e vorba, deși era premier, când s-a apucat să spună minciuni la ieșire, am dat drumul la înregistrare în spațiu public”.

„Grindeanu nu-i poate cere președintelui să desecretizeze ceva, este doar o opțiune a președintelui”, a conchis fostul președinte Traian Băsescu.