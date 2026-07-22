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George Simion a citit scrisoarea primită de la Grindeanu, despre formarea unei „comisii de criză”. Răspunsul liderului AUR

George Simion a citit o scrisoare primită de la liderul PSD Sorin Grindeanu, în care îi cerea să se alăture unei „comisii de criză”, care „ar urma să funcționeze exclusiv până la instalarea unui guvern cu puteri depline”. Ce i-a răspuns Simion.
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Ioana Târziu
22 iul. 2026, 16:54, Politic
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Invitat miercuri la emisiunea Gândul „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache”, liderul AUR George Simion a citit scrisoarea primită de la liderul PSD Sorin Grindeanu.

George Simion a confirmat primirea scrisorii de la Sorin Grindeanu

„Am primit această recipisă, o am pe WhatsApp”, a confirmat liderul AUR.

În această scrisoare, i-a fost transmis că „blocajul guvernamental e baza sesiunii extraordinare a Parlamentului, pe care intenționează să o convoace săptămâna viitoare”.

Ce i-a fost transmis liderului AUR

„Avem datoria de a asigura funcționarea statului și de a proteja interesele cetățenilor. Acest grup de lucru ar urma să funcționeze exclusiv până la instalarea unui guvern cu puteri depline”, era transmis în scrisoare, potrivit lui Simion.

„Vă invit să vă alăturați acestui demers în spiritul responsabilității față de România”, a mai adăugat acesta.

„Asta nu înseamnă vreo alianță sau coaliție”

George Simion a declarat că „e vorba strict de un grup de lucru la nivel informal și nu despre o procedură parlamentară clasică”. De asemenea, „asta nu înseamnă vreo alianță, coaliție”, a adăugat el.

„Poziția noastră este că avem birourile permanente în Camera Deputatelor și al Senatului. Avem Comitetul Liderilor și avem mecanismele parlamentare prin care putem trece în timp record, cum au trecut și alte legi, unele dintre ele nocive pentru România, cum ar fi legea Vexler. Și în 2-3 zile, prin Parlament, dacă există dorință și o majoritate parlamentară, poate trece orice lege”, a declarat Simion.

Totuși, „nu înseamnă că trebuie să mă pun în poziția de drepți”, a conchis liderul AUR George Simion.

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