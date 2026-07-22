Dominic Fritz îi răspunde lui Grindeanu: Legea nu produce efecte retroactive. Adevărata miză este păstrarea controlului politic asupra ANI

Răspunsul liderului USR

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că Sorin Grindeanu periclitează absorbția a 800 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență prin opoziția față de Legea Agenției Naționale de Integritate.

„Sorin Grindeanu este gata să pună în pericol aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Adevărata miză este păstrarea controlului politic asupra ANI”, a notat Fritz printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Fritz respinge acuzațiile formulate de Sorin Grindeanu, potrivit cărora modificările legislative ar fi fost promovate pentru a-l favoriza în propriul dosar.

„Legea nu produce efecte retroactive, ci reglementează exclusiv situațiile viitoare – lucru pe care te-ai aștepta să îl știe președintele Camerei Deputaților”, mai transmite liderul USR.

Liderul USR mai afirmă că a identificat numeroase situații de incompatibilitate care ar viza aleși ai PSD și care, potrivit acestuia, nu ar fi fost investigate de ANI.

„Am identificat zeci de situații de incompatibilitate în cazul unor aleși PSD care au fost ignorate, iar averi spectaculoase și achiziții de lux ridică în continuare întrebări fără răspuns și rămân necercetate. Pentru a proteja acest sistem, Grindeanu pare dispus să sacrifice până și 800 de milioane de euro care aparțin României”, conchide Fritz.

Atacul lui Grindeanu

Reacția liderului USR a venit ca urmare a acuzațiilor formulate de Grindeanu. Liderul PSD a afirmat că partidul nu va vota amendamentele depuse de USR pe Legea ANI, acuzând că acestea ar „amputa controlul Agenției Naționale de Integritate”.

„Ceea ce avertizam încă de săptămâna trecută s-a întâmplat. USR a introdus mai multe amendamente ca să-l scape pe Dominic Fritz și alți membri de partid, precum viceprimarul Timișoarei Paula Romocean, condamnați pentru conflict de interese. Pe noile reglementări, domnul Fritz n-ar mai fi în conflict de interese. Așa ceva este de neimaginat. Mă aștept la o reacție de revoltă a societății civile și anunț public că Partidul Social Democrat va vota împotriva tuturor acestor prevederi din proiectul de lege transmis la Parlament ieri”, afirma Grindeanu într-o conferință de presă.

Decizia ÎCCJ în cazul lui Dominic Fritz

În cursul lunii iunie, Secția de de Contencios Administrativ şi Fiscal a Curții Supreme de Justiție l-a condamnat pe președintele USR pentru conflict de interese administrativ. Astfel, primarul Timișoarei are interdicție de a ocupa funcții publice timp de 3 ani.