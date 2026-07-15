Dominic Fritz, după întâlnirea cu ambasadorul SUA în România: „Am avut o discuție deschisă despre situația politică și statul de drept în România”

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat miercuri, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că a avut o întâlnire cu ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg.

Cei doi au discutat despre situația politică din România, statul de drept și valorile comune care stau la baza parteneriatului dintre cele două țări.

„Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România, nu este un diplomat de carieră. A lucrat pentru Congresul american, apoi ca avocat și lobbyist. Poate de aceea nu se pierde în formalități, nu are limbaj de rutină, ci e direct, curios, uman.”, a scris liderul USR.

Potrivit lui Dominic Fritz, întâlnirea a avut loc la sediul USR, iar discuțiile s-au concentrat pe contextul politic actual din România și pe relația dintre România și Statele Unite.

„L-am primit în vizită la sediul USR și am purtat o lungă discuție deschisă despre situația politică actuală, despre statul de drept în România și despre valorile care ne leagă.”, a precizat Dominic Fritz.

Președintele USR a precizat că i-a enumerat lui Darryl Nirenberg „îngrijorările, dar am și împărtășit ce m-a făcut să mă îndrăgostesc iremediabil de România. Întrebările lui mi-au readus aminte de fascinația cu care se uită străinii la noi. E o putere pe care o avem de care încă nu suntem suficient de conștienți.”

Acesta a scris că ambasadorul Statelor Unite apreciază colaborarea României cu partenerii internaționali și rolul pe care țara îl are în cadrul alianțelor occidentale.

„Recunoștința ambasadorului pentru buna colaborare internațională a României, un aliat fidel al SUA, NATO și UE, a fost sinceră. Am promis că o voi transmite mai departe și miniștrilor USR Oana Țoiu și Radu Miruţă. Îi mulțumesc și lui. Un om bun care a devenit rapid un prieten important al României.”, a încheiat Dominic Fritz.