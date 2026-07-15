Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2025

pentru transpunerea art.17 alin.(15) din Directiva (UE) 2024/1.275 a Parlamentului

European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind performanța energetică a clădirilor și

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2009 privind

creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, obiecție formulată de Președintele

României – a fost respinsă, a anunțat astăzi Curtea Constituțională.

Președintele României, Nicușor Dan, formulase pe 27 martie 2026 o sesizare de neconstituționalitate la CCR pe acest proiect de lege iar obiecția sa viza dispozițiile care permit finanțarea pe bază de combustibili fosili.

„Așadar, din cele de mai sus rezultă că au fost interzise la nivel european, începând cu data de 1 ianuarie 2025, stimulentele financiare acordate pentru un încălzirea locuințelor cu un anume tip de agregate (cazane independente alimentate cu combustibili fosili).

Or, Ordonanța Guvernului nr. 16/2025 preia interdicția din directiva europeană de la momentul intrării sale în vigoare, respectiv 21 august 2025, și o transpune în legislația națională prin art. I, astfel: „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se interzice acordarea stimulentelor financiare din fonduri publice pentru instalarea cazanelor autonome alimentate cu combustibili fosili. (…)

Astfel, prin permiterea acordării, pentru încă o perioadă de doi ani, a stimulentelor financiare pentru instalarea de cazane autonome alimentate cu combustibili fosili, legiuitorul încurajează utilizarea unor tehnologii bazate pe arderea combustibililor fosili, cunoscute ca fiind o sursă majoră de emisii de gaze cu efect de seră. Or, CO₂ reprezintă principalul gaz responsabil pentru intensificarea efectului de seră și pentru accelerarea schimbărilor climatice”, arăta sesizarea.

Argumentele președintelui Nicușor Dan

Motivele invocate de șeful statului în sesizarea de neconstituționalitate au fost următoarele:

Excepția nejustificată de la interdicția finanțării: Legea aprobată de Parlament conține prevederi ce permit acordarea în continuare de stimulente financiare din fonduri publice pentru instalarea de cazane autonome alimentate cu combustibili fosili, pe o perioadă de încă doi ani.

Încălcarea Directivei UE: Prevederile naționale modificate de Parlament sunt considerate contrare spiritului și literei art. 17 alin. (15) din Directiva (UE) 2024/1275 Prevederile naționale modificate de Parlament sunt considerate contrare spiritului și literei art. 17 alin. (15) din, care vizează eliminarea treptată a subvențiilor pentru sistemele de încălzire pe bază de combustibili fosili pentru a atinge țintele de mediu.