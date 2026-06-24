Ambasadorul SUA, declarații despre criza politică de la București și proiectul SMR de la Doicești. Darryl Nirenberg: „Parteneriatul nostru va rămâne puternic și va continua să se consolideze”

Șeful misiunii diplomatice americane la București a detaliat în interviul acordat Mediafax semnificația aniversării care marchează un sfert de secol de la înființarea SUA, dar a dat și răspunsuri consistente la întrebările privind impactul actualei crize politice asupra partereriatului strategic dintre celele două state.

Ambasadorul Darryl Nirenberg a vorbit despre prioritățile mandatului său, care includ și investițiile SUA în România, și, mai mult, nu a ezitat să dea curs întrebării privind viitorul proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești, care are la bază în prezent tehnologia americană NuSCale, după criticile exprimate public de premierul Ilie Bolojan la finalul lunii mai.

Întrebarea a fost adesată în contextul în care Darryl Nirenberg a avut zilele trecute o întâlnire cu ministrul român de Finanțe, Alexandru Nazare, și cu șeful Departamentului de Investiții de la U.S. International Development Finance Corporation a SUA (DFC – Corporația Internațională de Finanțare pentru Dezvoltare – eng.), Conor Coleman, care coordonează prioritățile agenției și asigură implementarea eficientă a politicii externe și a agendei de investiții a DFC.

Potrivit oficialilor RoPower Nuclear, compania de proiect înființată pentru dezvoltarea de reactoare modulare mici (SMR) în România, Corporația Internațională de Finanțare pentru Dezvoltare (DFC) a SUA și-a confirmat interesul printr-o Scrisoare de Intenție pentru o finanțare combinată prin împrumut și capital propriu de până la 2 miliarde USD, dar nu mai mult de 25% din costul total al investiției.

Nu în ultimul rând ambasadorul Darryl Nirenberg a împărtășit, la întrebarea Mediafax, și câteva momente personale de la mutarea în România, legate de copiii săi veniți în vizită, dar și despre Gatsby, membrul blănos al familiei, care a acaparat toată atenția la momentul sosirii împreună cu soția sa Lori la București.

„Am descoperit că românii sunt atât de calzi, atât de prietenoși, atât de primitori”

Reporter: Excelența Voastră, vă mulțumim că ne-ați invitat, este o onoare. Este o zi importantă pentru dumneavoastră. La mulți ani de Ziua Independenței și La mulți ani cu ocazia celei de-a 250-a aniversări! Este cea mai importantă zi, puteți să ne împărtășiți gândurile dumneavoastră despre importanța acestei aniversări din acest an și despre parteneriatul strategic cu România, vă rog?

Darryl Nirenberg: Bună dimineața. Vă mulțumesc foarte mult pentru interesul de a vorbi în această în această dimineață. Aceasta este probabil cea mai mare sărbătoare din America din cursul vieții mele. Este o celebrare a unei realizări remarcabile, care a fost stabilirea unei viziuni de către fondatorii noștri, o viziune care a dus la cea mai de succes și mai mare țară din istorie, a Statelor Unite. Și ceea ce este important de reținut la 250 de ani este că idealurile pe baza cărora fondatorii noștri au fondat națiunea noastră sunt idealuri care au dus la puterea și creșterea Statelor Unite, dar sunt și idealuri bazate pe valori pe care le împărtășim cu România, le împărtășim cu poporul român și care fac parteneriatul nostru atât de puternic.

Reporter: Ați depus jurământul pe 18 februarie și acum aproximativ 200 (sic! 100) și două săptămâni ați preluat oficial funcția. În acest timp, care este cel mai important, cel mai interesant lucru sau cel mai paradoxal lucru pe care l-ați învățat despre România și poporul român, în comparație cu ceea ce ați învățat în timpul pregătirii de un an pentru venirea în România?

Darryl Nirenberg: Ei bine, apreciez întrebarea. Și asta demonstrează că există o limită a ceea ce poți învăța din discuții și cărți. Trebuie să fii undeva pentru a aprecia cu adevărat. Și pe baza a ceea ce am aflat în anul de pregătire, am fost foarte încântați să venim aici și aveam așteptări foarte mari. Dar aceste așteptări au fost depășite cu mult. Am descoperit că românii sunt atât de calzi, atât de prietenoși, atât de primitori. O asemenea mândrie față de moștenirea lor și o energie atât de mare aici. Deci a fost pur și simplu minunat.

Reporter: O altă surpriză, presupun, este criza politică cu care ne confruntăm acum. V-ați așteptat la aceste provocări în primul trimestru aici și vă îngreunează îndeplinirea sarcinilor?

Darryl Nirenberg: Aceasta este o întrebare excelentă. Și nu, nu este deloc surprinzătoare, pentru că democrația poate fi haotică. În multe privințe, este concepută să fie haotică și este de departe cel mai bun sistem. Așadar, din momentul în care am depus jurământul, am înțeles și susțin politica americană, aceea că avem un mare respect pentru instituțiile democratice ale României pentru a rezolva problemele atât acum, cât și în viitor. Cealaltă problemă este cum afectează acest lucru parteneriatul? Și ceea ce se întâmplă acum nu va avea deloc un impact negativ asupra parteneriatului nostru. Parteneriatul nostru va rămâne puternic și va continua să se consolideze.

Reporter: Perfect. Ați avut recent o întâlnire cu ministrul nostru de Finanțe și cu Șeful Departamentului de Investiții de la Corporația Internațională de Finanțare pentru Dezvoltare a SUA (U.S. International Development Finance Corporation DFC), Conor Coleman, care este responsabil de agenda și investițiile străine ale SUA. Și știm că această instituție, DFC, are un interes, a scris o scrisoare de intenție cu privire la reactoarele modulare mici (SMR) de la Doicești, de două miliarde de dolari americani. Cum vedeți viitorul acestui proiect bazat pe tehnologia americană NuScale în România, având în vedere comentariile recente ale prim-ministrului nostru interimar cu privire la costul ridicat al implementării?

Darryl Nirenberg: Ei bine, am fost foarte încântați și entuziasmați să-l găzduim pe domnul Coleman aici săptămâna aceasta. Și este o dovadă a potențialului existent în România în ceea ce privește creșterea economică. În ceea ce privește energia, România are potențialul de a schimba regulile jocului când vine vorba de producția de energie în Europa. Există o serie de componente ale acestui lucru, una dintre ele fiind energia nucleară civilă.

După cum știți, lucrăm cu România la reactoarele tradiționale de la Cernavodă și la reactoarele modulare mici. Suntem foarte entuziasmați de această nouă tehnologie, care urmează să fie implementată în întreaga lume, deoarece este o tehnologie nouă foarte interesantă. În ceea ce privește situația României, este decizia suverană a țării cu privire la furnizorul american pe care ar trebui să îl utilizeze pentru acest proiect, cu condiția să utilizeze un furnizor american și ca programul să progreseze în conformitate cu acordul internațional, scuzați-mă, cu acordul interguvernamental pe care l-am semnat pentru acest proiect.

Reporter: Per total, care este agenda dumneavoastră privind investițiile în România și prioritățile dumneavoastră viitoare, prioritățile mandatului în viitorul apropiat?

Darryl Nirenberg: Ei bine, vă mulțumesc pentru această întrebare. Deci, mandatul meu este împărțit în trei părți. În primul rând, este de a construi pe baza parteneriatului strategic remarcabil dintre cele două țări ale noastre. În al doilea rând, este de a promova investițiile în activitatea comercială, inclusiv și în special în cele care creează locuri de muncă aici și în Statele Unite. Și în al treilea rând, de a construi legături interpersonale bazate pe aceste valori comune.

Companiile americane văd multe oportunități aici, iar un lucru minunat la o piață liberă este că ele decid unde sunt oportunitățile. Dar avem peste o mie de companii americane care au investit aici. Investițiile lor au crescut cu 300% în ultimii 18 ani, iar toate indiciile arată că aceste investiții vor continua în timp.

Reporter: Pot să închei cu o întrebare mai personală, dacă îmi permiteți?

Darryl Nirenberg: Sigur.

Reporter: Ați spus într-un videoclip recent că fiul dumneavoastră v-a vizitat, v-a vizitat deja, și fiica dumneavoastră va veni în curând, dar la sosirea dumneavoastră, fiul dumneavoastră blănos, Gatsby, a acaparat toată atenția. Cum se simte, cum se simte el în România și cum va arăta sărbătoarea de 4 Iulie în familia dumneavoastră?

Darryl Nirenberg: Deci, lui Gatsby îi place la nebunie aici, în România. Este cel mai fericit cățeluș dintotdeauna. Și, ca să subliniez, fiul nostru ni s-a alăturat în prima noastră săptămână aici, de la preluarea mandatului. Dar, de asemenea, am avut-o și pe fiica noastră în vizită aici. A fost aici. Compania ei îi permite să fie în afara sediului 30 de zile, atâta timp cât lucrează de la distanță. Și a ajuns să petreacă cinci săptămâni cu noi. Iar cea mai mare provocare a fost că nu a vrut să plece.

Reporter: Deci este minunat. Vă mulțumesc foarte mult pentru interviu și vă doresc o Zi Națională fericită!

Darryl Nirenberg: Vă mulțumesc foarte, foarte mult, apreciez. Mulțumesc.