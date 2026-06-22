Alexandru Nazare, discuții cu ambasadorul Statelor Unite despre atragerea de capital american în economia României

„Întâlnire la Finanțe cu Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA la București și cu Directorul de Investiții DFC – Corporația Financiară pentru Dezvoltare Internațională a SUA, Conor Coleman. Am continuat azi, cu ambii interlocutori, dialogul continuu din ultimul an cu partenerii de la Washington, despre întărirea dimensiunii economice a parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite”, notează pe Facebook ministrul român.

Nazare a explicat că DFC este instituția prin care guvernul american sprijină investițiile private în proiecte strategice din afara Statelor Unite, în domenii precum infrastructura, energia și tehnologia.

Agenda discuțiilor

Potrivit ministrului de Finanțe, discuția cu oficialii americani a vizat: infrastructură strategică, energie, tehnologie, rolul Băncii de Investiții și Dezvoltare și soluții prin care putem atrage mai mult capital american în economia românească.

„Parteneriatul economic cu SUA este unul strategic şi un adevărat catalizator pentru investiții în sectoarele strategice ale economiei. Pentru ca toate aceste discuții să se traducă în rezultate concrete, România trebuie să rămână un partener serios și credibil”, conchide Nazare.

Alexandru Nazare, actual ministru interimar al Finanțelor, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură la începutul lunii mai, este propus pentru același rol de premierul desemnat, Adrian Veștea.

În cadrul audierilor de luni Nazare a primit aviz favorabil cu 22 de voturi „pentru”, 16 voturi „împotrivă”, 2 abțineri, 2 „prezent, nu votez”.