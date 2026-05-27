Prima pagină » Știrile zilei » „Mi-ați depășit așteptările în orice privință”. Ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, impresionat de România, după un tur al orașelor Transilvaniei

„Mi-ați depășit așteptările în orice privință”. Ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, impresionat de România, după un tur al orașelor Transilvaniei

Ambasadorul republican al SUA în România, Darryl Nirenberg, a făcut un turneu al orașelor din Transilvania și pare că s-a îndrăgostit puțin de România. Darryl Nirenberg a povestit tot turneul său pe rețeaua X.
„Mi-ați depășit așteptările în orice privință”. Ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, impresionat de România, după un tur al orașelor Transilvaniei
Galerie Foto 10
Sorina Matei
27 mai 2026, 18:17, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România, a făcut un turneu în câteva orașe ale României iar momentele și impresiile le-a împărtășit pe rețeaua X.

Vezi galeria foto
10 poze

Diplomatul apropiat de președintele SUA, Donald Trump, a povestit pas cu pas unde s-a oprit și care sunt părerile sale de turist:

  • Prima oprire: Sighișoara. „Eu și Lori am explorat incredibila istorie a orașului împreună cu fiica noastră, Kelly. Prima oprire: Sighișoara, una dintre cele mai frumos conservate cetăți medievale din Europa”

  • A doua oprire: Cetatea Rupea: „Ne-am oprit la Cetatea Rupea, o fortăreață impunătoare construită chiar în stânca de bazalt, simbol al rezistenței transilvăene. Stând în vârf, poți simți secolele de tărie și determinare necesare pentru a apăra această vale”

  • A treia oprire: Castelul Bran. „Nicio călătorie prin Transilvania nu este completă fără o oprire la Castelul Bran, casa lui Dracula. Cocoțat sus pe stânci, este o piesă impunătoare și magnifică a istoriei medievale”.

  • A patra oprire: Zărnești: „Am întâlnit niște prieteni noi, blănoși – și flămânzi! – la Sanctuarul de Urși din Zărnești, unde urșii bruni salvați trăiesc liberi în habitatul lor natural montan. O inițiativă fantastică care arată adevăratul spirit de grijă și conservare”.

  • A cincea oprire: Brașov: „Următoarea oprire: Brașov . Plimbarea prin Piața Sfatului și Biserica Neagră a fost ca o intrare în istorie. SUA și România împărtășesc valori care dăinuie de-a lungul secolelor – credința, comunitatea și munca asiduă”.

  • A șasea oprire: Sinaia: „Ne-am încheiat călătoria în familie la Sinaia, la Castelul Peleș. Construit ca reședință de vară pentru primul rege al României, Carol I, acesta reprezintă un monument strălucit dedicat nașterii României moderne. Mă bucur să vizitez această parte remarcabilă a patrimoniului”

La finalul micului turnel, Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA, se declară impresionat de frumusețile României:

Eu și familia mea am venit aici cu așteptări mari, dar România le depășește în orice privință. Mulțumesc tuturor celor pe care i-am întâlnit pe drum pentru căldura și ospitalitatea voastră. Mulțumesc!”.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
GSP.ro
Ilie Bolojan, detalii despre contractul de lobby de 565.000 de dolari pe lună pentru Nicușor Dan: a fost decis în coaliție, votat în CSAT prin corespondență
Gandul
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Cancan
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport
Un portar de ambasadă va avea salariu mai mare decât un profesor debutant, conform noii legi a salarizării – ANALIZĂ
Libertatea
Ce efecte are consumul zilnic de bere asupra organismului? Obiceiul pe care îl practică mulți români
CSID
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia