„Mi-ați depășit așteptările în orice privință”. Ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, impresionat de România, după un tur al orașelor Transilvaniei

Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România, a făcut un turneu în câteva orașe ale României iar momentele și impresiile le-a împărtășit pe rețeaua X.

Diplomatul apropiat de președintele SUA, Donald Trump, a povestit pas cu pas unde s-a oprit și care sunt părerile sale de turist:

Prima oprire: Sighișoara . „Eu și Lori am explorat incredibila istorie a orașului împreună cu fiica noastră, Kelly. Prima oprire: Sighișoara, una dintre cele mai frumos conservate cetăți medievale din Europa”

A doua oprire: Cetatea Rupea : „Ne-am oprit la Cetatea Rupea, o fortăreață impunătoare construită chiar în stânca de bazalt, simbol al rezistenței transilvăene. Stând în vârf, poți simți secolele de tărie și determinare necesare pentru a apăra această vale”

A treia oprire: Castelul Bran . „Nicio călătorie prin Transilvania nu este completă fără o oprire la Castelul Bran, casa lui Dracula. Cocoțat sus pe stânci, este o piesă impunătoare și magnifică a istoriei medievale”.

A patra oprire: Zărneșt i: „Am întâlnit niște prieteni noi, blănoși – și flămânzi! – la Sanctuarul de Urși din Zărnești, unde urșii bruni salvați trăiesc liberi în habitatul lor natural montan. O inițiativă fantastică care arată adevăratul spirit de grijă și conservare”.

A cincea oprire: Brașov : „Următoarea oprire: Brașov . Plimbarea prin Piața Sfatului și Biserica Neagră a fost ca o intrare în istorie. SUA și România împărtășesc valori care dăinuie de-a lungul secolelor – credința, comunitatea și munca asiduă”.

A șasea oprire: Sinaia : „Ne-am încheiat călătoria în familie la Sinaia, la Castelul Peleș. Construit ca reședință de vară pentru primul rege al României, Carol I, acesta reprezintă un monument strălucit dedicat nașterii României moderne. Mă bucur să vizitez această parte remarcabilă a patrimoniului”

La finalul micului turnel, Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA, se declară impresionat de frumusețile României:

„Eu și familia mea am venit aici cu așteptări mari, dar România le depășește în orice privință. Mulțumesc tuturor celor pe care i-am întâlnit pe drum pentru căldura și ospitalitatea voastră. Mulțumesc!”.