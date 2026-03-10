Sorin Grindeanu, întrevedere cu ambasadorul SUA în România. Ce au discutat cei doi

Sorin Grindeanu, a avut, marți, la Camera Deputaților, o întrevedere cu noul ambasador al SUA în România.

„M-am bucurat să discut astăzi, la Camera Deputaților, cu Excelența Sa Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite la București. În acest prim dialog, am reafirmat importanța Parteneriatului Strategic dintre România și SUA și am discutat despre interesele și valorile noastre comune. România rămâne un pilon important pentru securitatea regiunii Mării Negre și pentru stabilitatea sud-estului Europei”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Discuțiile au mai vizat consolidarea cooperării în domenii precum securitatea și apărarea, energia și resursele critice, dar și proiecte considerate strategice atât pentru România, cât și pentru UE.

În contextul internațional actual, marcat de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, Grindeanu a subliniat necesitatea unei coordonări strânse între parteneri. De asemenea, a reiterat importanța securizării rutelor comerciale, pe care o consideră esențială pentru stabilizarea prețului petrolului.

„În actualul context internațional, marcat de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, am subliniat importanța coordonării dintre parteneri. Am reiterat interesul securizării rutelor comerciale, condiție esențială pentru stabilizarea prețul petrolului. Însă, în acest nou context geopolitic, cea mai importantă preocupare este protejarea cetățenilor români aflați în regiune și repatrierea acestora în condiții de siguranță”, a mai scris Grindeanu.

Darryl Nirenberg a preluat în data de 3 martie mandatul de ambasador al SUA în România. Acesta și-a prezentat, la Palatul Cotroceni, scrisoarea de acreditare, în fața președintelui Nicușor Dan, procedură care marchează începutul oficial al mandatului său în țară.