Noi criterii de performanță pentru directorii Apelor Române. Ce indicatori le vor decide evaluarea

Directorii din cadrul Administrației Naționale „Apele Române” vor fi evaluați după un set nou de criterii de performanță, care includ indicatori clari și măsurabili privind managementul instituției, activitatea de control, realizarea investițiilor și gestionarea bugetelor. Anunțul a fost făcut marți de ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

„Am primit multe întrebări despre criteriile de performanță stabilite pentru acest an directorilor din Apele Române. Nu sunt o poveste frumoasă, generală. Sunt indicatori foarte clari de îndeplinit, cu ținte, procente și rezultate care ne așteptăm să fie livrate”, a transmis Diana Buzoianu, într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Cum au dispărut criteriile

Începând cu anul 2023, conducerea Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR) a decis să elimine criteriile de performanță din fișele de post ale directorilor.

„În 2023, conducerea ANAR de la acea vreme a decis să scoată toate criteriile de performanță ale directorilor din fișele de post. Oricum, erau 4-5 criterii – nu vă imaginați ceva foarte complex. A trebuit să ajungă cineva la minister care să nu mai permită asta și o conducere nouă la ANAR care să dorească implementarea unor criterii realiste de performanță”, a precizat aceasta.

Ținte pentru management

Noile criterii includ indicatori cuantificabili, care vor fi urmăriți în activitatea directorilor. De exemplu, în ceea ce privește capacitatea de coordonare și control managerial, una dintre ținte este ca cel puțin 97% dintre actele de reglementare emise și contestate în instanță să nu fie anulate. De asemenea, minimum 95% dintre documentele, avizele sau autorizațiile emise de instituție trebuie să fie finalizate în termenele prevăzute de lege.

Un alt set de indicatori vizează activitatea de inspecție și control. Planurile anuale de inspecție trebuie realizate integral, iar fiecare inspector ar trebui să efectueze cel puțin 20 de inspecții pe lună.

Indicatori financiari și investiții

Evaluarea va lua în calcul și capacitatea de realizare a investițiilor aflate în derulare la nivelul administrațiilor bazinale de apă, precum și atragerea de finanțări pentru proiecte noi. În acest caz, criteriul urmărit este respectarea graficelor de lucrări și realizarea integrală a progresului fizic planificat pentru fiecare an.

Managementul financiar reprezintă un alt indicator important. Directorii vor fi evaluați inclusiv în funcție de gradul de execuție al bugetului și de ponderea veniturilor proprii în totalul bugetului instituției, care ar trebui să depășească 75%.

14 criterii de performanță

Potrivit ministrului Mediului, în total vor fi urmărite 14 criterii de performanță și aproximativ 30 de subcriterii.

„Da, poate pare birocrație. Dar dacă nu vom avea sisteme puse la punct, nu vom ieși din munca de pompieri de serviciu. Ne trebuie standarde clare pentru serviciile publice livrate de autorități”, a transmis Diana Buzoianu.

Oficialul a subliniat că scopul noilor reguli este creșterea responsabilității manageriale și îmbunătățirea modului în care sunt gestionate serviciile publice din domeniul gospodăririi apelor.