Autoritățile britanice își sfătuiesc cetățenii să evite vizitele în Turcia, Cipru și Grecia

Ministerul de Externe din Marea Britanie anunță că monitorizează constant țările din Orientul Mijlociu și Europa și își actualizează sfaturile de călătorie pentru cetățenii britanici, potrivit Express.

De la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, ministerul a mutat mai multe destinații din categoria „sigure” în categoria „restricționate”. Principalele avertizări au vizat Iran și Israel, dar treptat acestea au cuprins și alte țări din regiune, atacate cu rachete și drone de iranieni.

Recent, britanicii au extins sfaturile de călătorie și asupra unor țări europene. În cazul Ciprului, nu există un avertisment „nu călătoriți”. Totuși, ministerul le recomandă britanicilor să ia măsuri de precauție și să urmărească anunțurile autorităților locale. Decizia a fost luată după ce o bază britanică din Cipru a fost atacată cu o dronă.

Britanicii care au vacanțe rezervate în Turcia au fost informați că majoritatea țării rămâne în categoria „sigură”. Cu toate acestea, ministerul britanic îi sfătuiește pe călători să evite „toate călătoriile la o distanță de maximum 10 km de granița cu Siria din cauza luptelor și a unui risc crescut de terorism”. Britanicii mai sunt sfătuiți să urmărească îndrumările oficiale și recomandările pentru criză.

În mod similar, în cazul Greciei nu există avertismente de călătorie. Totuși, ministerul a transmis că „nicio călătorie nu poate fi garantată în siguranță, citiți toate sfaturile din acest ghid.”