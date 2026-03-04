Război în Orientul Mijlociu, ziua 5. Iranul trage cu rachete balistice spre Turcia, stat NATO, și își intensifică atacurile/ Israel și SUA cresc presiunea și loviturile/ Senatul SUA se pregătește să-l oprească pe Trump

(VIDEO) Avioane IDF în zbor spre Teheran

(VIDEO) Cum s-a golit strâmtoarea Ormuz în câteva zile

Berlin: Nu vom participa în războiul împotriva Iranului

Ministrul Apărării din Germania a subliniat că țara sa nu se va alătura atacurilor împotriva Iranului, iar Berlinul solicită reducerea tensiunilor.

Guvernul Iranului trece la planul de urgență pentru conflict prelungit

Guvernul iranian a lansat un plan de urgență pentru a gestiona țara în timpul unui război prelungit, concentrându-se pe asigurarea bunurilor esențiale, susținerea mijloacelor de trai, menținerea inputurilor de producție și maximizarea infrastructurii naționale.

Oficialii spun că planul – aprobat de președinte și implementat în cadrul agențiilor statului – este conceput pentru a asigura stabilitatea economică și nevoile de aprovizionare în cazul unui conflict prelungit.

Iranul a amenințat că va viza ambasadele israeliene din întreaga lume dacă Israelul îi atacă misiunea din Liban

„Dacă Israelul comite o astfel de crimă, ne va obliga să facem din toate ambasadele israeliene din întreaga lume ținta noastră legitimă”, a declarat Abolfazl Shekarchi, purtător de cuvânt al forțelor armate ale regimului islamic.

Marți, Avichay Adraee, un purtător de cuvânt al IDF, i-a avertizat pe reprezentanții regimului iranian care se află încă în Liban să plece imediat înainte de a fi vizați, acordându-le 24 de ore pentru a pleca.

Senatul va vota pentru a-l obliga pe Trump să înceteze atacurile asupra Iranului

Senatul urmează să ia un vot inițial miercuri, în jurul orei 16:00, ora estică/ SUA, privind blocarea președintelui Donald Trump de a ordona noi atacuri asupra Iranului, oferind primul test al sprijinului Congresului pentru o campanie lansată de Trump fără consimțământul său.

Ministerul Energiei din Irak a anunțat întreruperea completă a furnizării de energie electrică în toate provinciile țării

În același timp, numărul victimelor atacurilor israeliene asupra Libanului a crescut la 72, iar 437 de persoane au fost rănite, a anunțat Ministerul Sănătății al republicii.

Iar Iran a început o nouă serie de lovituri cu rachete, potrivit postului de televiziune de stat.

Armata iraniană a anunțat lovituri cu drone asupra Israelului și a bazelor americane din Bahrain și Kuwait.

SUA consumă rapid arme de precizie și interceptoare antirachetă la doar câteva zile de la începutul campaniei din Iran

Oficialii avertizează că stocurile sunt utilizate atât de repede încât armata ar putea fi „la câteva zile distanță” de a stabili prioritățile amenințărilor viitoare pe care să le intercepteze, notează The Washington Post.

Senatorul Mark Warner a declarat că „munițiile noastre sunt insuficiente”.

Potrivit CNN, oficialii americani au declarat Congresului că dronele Shahed ale Iranului reprezintă o provocare majoră și că apărarea aeriană „nu va putea să le intercepteze pe toate”.

De asemenea, parlamentarii au avertizat că conflictul ar putea deveni o „problemă de matematică”, deoarece stocurile de interceptori se epuizează.

Senatorul Mark Kelly a declarat că „nu avem o ofertă nelimitată”, în timp ce oficialii au recunoscut că dronele „reprezintă o problemă mai mare decât se anticipase”.

Imagini cum armata SUA a lansat rachete Tomahawk spre Iran

Goldman Sachs: prețul petrolului ar putea ajunge la 100 de dolari pe baril

Goldman Sachs anunță că prețul petrolului ar putea ajunge la 100 de dolari pe baril dacă exporturile prin Strâmtoarea Ormuz rămân puternic întrerupte timp de câteva săptămâni.

NYT: Israelul plănuise inițial să lanseze campania militară împotriva Iranului în vara anului 2026

Israelul plănuise inițial să lanseze campania militară împotriva Iranului în vara anului 2026, a declarat Israel Katz, ministrul israelian al apărării, notează The New York Times.

Cu toate acestea, evenimentele – inclusiv recentele proteste în masă din Iran – au forțat Israelul să înceapă operațiunea până la sfârșitul lunii februarie, a spus el într-un comunicat.

„Ceea ce s-a întâmplat în interiorul Iranului, poziția președintelui SUA și toate posibilitățile de a crea o operațiune comună, au apărut nevoia de a accelera totul până în februarie”, a spus el, potirvit sursei citate.

Qatarul oprește lichefierea GNL de la Ras Laffan, declarând forță majoră asupra exporturilor

Qatarul a anunțat că oprește lichefierea GNL de la Ras Laffan, declarând forță majoră asupra exporturilor, potrivit Reuters.

Reluarea producției va dura cel puțin două săptămâni și încă două săptămâni pentru a atinge capacitatea maximă, ceea ce înseamnă că aprovizionarea globală cu GNL ar putea fi întreruptă timp de aproximativ o lună din cauza conflictului regional.

Hezbollah aruncă în aer tancuri israeliene

Gruparea Hezbollah a început să publice secvențe de lovire a unui tanc MerKava în regiunea Til Al-Nahhas, de la marginea orașului Kafr Kila din sudul Libanului.

Primele 100 de ore de operațiune Epic Fury

Imagini cu momentul în care submarinul SUA torpilează fregata Iranului, în largul coastelor de lângă Sri Lanka

Generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme: Am distrus peste 20 de nave ale marinei iraniene

Generalul Dan Caine este cel care ia cuvântul în cadrul conferinței, spunând că „numărul de rachete balistice lansate de Iran a scăzut cu 86% față de prima zi de luptă, cu o scădere de 23% doar în ultimele 24 de ore. Numărul de drone de atac unidirecționale ale acestora a scăzut cu 73% față de primele zile”.

Acesta punctează că au fost distruse peste 20 de nave ale marinei iraniene și că atacurile SUA vor fi progresiv mai adânci în interiorul teritoriului iranian.

„Vom începe acum să ne extindem în interiorul țării, atacând progresiv mai adânc în teritoriul iranian”, a spus oficialul american.

Ce declarații a făcut Hegseth

„În mai puțin de o săptămână, cele mai puternice două forțe aeriene din lume vor avea control complet asupra cerului iraniene. Aceasta nu a fost niciodată menită să fie o luptă dreaptă și nu este o luptă dreaptă. Îi lovim cât timp sunt la pământ. Vin valuri tot mai mari, noi abia începem”, a spus Pete Hegseth.

Șeful Pentagonului a continuat spunând că „liderii de rang înalt ai Iranului sunt morți. Așa-numitul consiliu de guvernare care ar fi putut alege un succesor este mort, dispărut sau se află în buncăre. Generalii superiori, ofițerii de nivel mediu și soldații nu pot comunica sau vorbi. Liderul unității care a încercat să-l asasineze pe Trump a fost vânat și ucis. Iranul a încercat să-l omoare pe Trump, iar Trump a râs la urmă”.

„Către partenerul nostru de neclintit, Israel: misiunea dumneavoastră este executată cu o pricepere de neegalat și o hotărâre de fier. A lupta umăr la umăr cu un aliat atât de capabil este un adevărat multiplicator de forță și o gură de aer proaspăt”, a mai spus Hegseth.

Pete Hegseth susține o conferință de presă

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, și generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme, susțin o conferință de presă miercuri.

️Hegseth a anunțat că un submarin american a torpilat nava de luptă principală a Marinei Iraniene din Golful Persic și că Statele Unite încep să lanseze lovituri asupra unei zone mai extinse din teritoriul Iranului.

Pentagonul a declarat că nu există planuri de a folosi principiul apărării colective a NATO în legătură cu o operațiune împotriva Iranului.

Axios: Trump și Netanyahu au căzut de acord să lanseze un atac asupra Iranului într-o conversație telefonică

Conform Axios, prim-ministrul Israelului i-a transmis președintelui Statelor Unite informații despre o întâlnire față în față programată pe 28 februarie între Ali Khamenei și consilierii săi cei mai apropiați.

Turcia prezintă imagini cu racheta balistică a Iranului, lansată spre spațiul aerian turc, care a fost interceptată de NATO în estul Mediteranei

Compania de energie din Qatar: Declarăm stare de urgență și oprim producția de gaz și produse conexe

Și centrul de Comerț Maritim al Marii Britanii este în alertă: O navă de containere care se deplasează spre est în Strâmtoarea Ormuz a fost țintită și este în flăcări.

NATO condamnă atacurile Iranului asupra Turciei

Purtătorul de cuvânt al NATO: Condamnăm atacurile Iranului asupra Turciei.

NATO este ferm alături de toți aliații, inclusiv Turcia, în timp ce Iranul își continuă atacurile fără discriminare în regiune.

Poziția noastră de descurajare și apărare rămâne puternică în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește apărarea aeriană și antirachetă.

Bombardamente masive în Teheran astăzi

Numărul morților în Iran a ajuns la 1.045, au anunțat oficialii

Numărul morților din Iran în războiul actual cu Israelul și SUA a ajuns la 1.045 de persoane, potrivit oficialilor iranieni.

Fundația iraniană pentru martiri și veterani a declarat că numărul morților reprezintă numărul de cadavre care au fost identificate și pregătite pentru înmormântare.

Iranul a tras spre un teritoriu NATO. Rachetă balistică lansată spre Turcia, interceptată de NATO. Resturi au căzut în Hatay