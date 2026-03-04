Administrația Trump vizează accelerarea producției de arme prin întâlniri cu principalii contractori de apărare

Administrația Trump plănuiește o întâlnire vineri la Casa Albă cu directorii celor mai mari companii de apărare din SUA pentru a discuta modalități de accelerare a producției de arme.

Ședința oficialilor vine în contextul în care Pentagonul lucrează la reaprovizionarea stocurilor după atacurile asupra Iranului și alte operațiuni militare recente, au spus pentru Reuters cinci surse apropiate planului.

Companii precum Lockheed Martin și compania-mamă a Raytheon, RTX, împreună cu alți furnizori importanți, au fost invitate la întâlnire, au declarat sursele sub anonimat, din motiv că discuțiile sunt confidențiale, scrie The Guardian.

Întâlnirea de vineri arată că există o presiune resimțită la Washington pentru consolidarea stocurilor de arme, după ce operațiunea din Iran a consumat cantități semnificative de muniții.

De când Rusia a invadat Ucraina în 2022 și Israelul a început operațiunile militare în Gaza, SUA au retras stocuri de arme în valoare de miliarde de dolari, inclusiv sisteme de artilerie, muniții și rachete antitanc.

Conflictul din Iran a consumat rachete cu rază mai lungă de acțiune decât cele furnizate Kievului.

Cel puțin una dintre persoane a declarat că întâlnirea se așteaptă să se concentreze pe presiunea pusă pe producătorii de arme pentru acționa mai rapid în vederea creșterii producției.