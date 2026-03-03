Prima pagină » Politic » MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului

Ministerul Afacerilor Externe din România l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Acestuia i s-au cerut explicații despre atacurile asupra țărilor din Orientul Mijlociu.
Petru Mazilu
03 mart. 2026, 22:17, Politic

Convocarea a fost făcută marți.

„Din dispoziția ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, însărcinatul cu afaceri a.i. al Republicii Islamice Iran la București, Javad Karimi, a fost convocat astăzi, 3 martie 2026, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a i se prezenta îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita Republicii Islamice Iran în contextul actualei crize din regiunea extinsă a Orientului Mijlociu”, a anunțat MAE.

Partea română a transmis „protestul ferm al României față de atacurile militare ale regimului de la Teheran asupra statelor din Orientul Mijlociu, precum și față de evoluțiile recente din Cipru, subliniind impactul profund negativ asupra securității și stabilității regionale, inclusiv asupra securității maritime”.

Partea română și-a manifestat solidaritatea cu statele atacate de Iran.

„România face un apel ferm pentru dezescaladarea urgentă a tensiunilor și pentru protecția civililor, fiind subliniată prioritatea pe care România o acordă siguranței propriilor cetățeni aflați în zona de conflict. Partea română a transmis preocuparea profundă pentru încălcarea suveranității statelor din regiune care au fost ținta atacurilor nediscriminatorii ale Iranului și deplina solidaritate a României cu aceste țări. În același timp, a fost transmisă solicitarea constantă a României și a partenerilor europeni ca Iranul să acționeze responsabil în privința programului nuclear și a celui de rachete balistice și să se abțină de la activități destabilizatoare în regiune”, a precizat MAE.

