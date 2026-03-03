Opoziția de la Teheran susține că Adunarea Experților l-a ales pe fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba, lider suprem al Iranului

Sursele au precizat că decizia Adunării Experților a fost adoptată într-un context de presiune exercitată de Garda Revoluționară, organismul militar cu rol politic important în structurile de conducere iraniene.

Adunarea Experților din Iran l-a desemnat pe Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem Ali Khamenei, drept următorul Lider Suprem al țării, sub influența Gărzilor Revoluționare, au declarat surse pentru Iran International .

Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al fostului lider suprem iranian, Ali Khamenei, are o sănătate bună și gestionează probleme importante ale țării, a anunțat marți agenția semi-oficială Mehr, citată de Xinhua.

Conform Mehr, sursele fiabile confirmă că Mojtaba Khamenei este în viață, se află într-o stare bună de sănătate, se ocupă de aspectele legate de membrii familiei sale uciși și analizează problemele majore cu care se confruntă Iranul.

Sâmbătă dimineață, în urma unor atacuri aeriene comune ale SUA și Israelului asupra Teheranului și altor orașe iraniene, Ali Khamenei a fost ucis, împreună cu alți membri ai familiei sale, comandanți militari de rang înalt și civili. Iranul a răspuns cu mai multe valuri de atacuri cu rachete și drone asupra Israelului și bazelor americane din Orientul Mijlociu.

Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a preluat conducerea supremă a Iranului în 1989, după moartea fondatorului Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini.

În calitate de lider suprem, el a controlat toate instituțiile politice, militare și religioase ale țării, influențând deciziile interne și orientând politica externă, potrivit Reuters.

Duminică, Alireza Arafi, cleric și membru al Adunării Experților și al Consiliului Gardienilor Revoluției, a fost numit în triumviratul de conducere responsabil cu tranziția după decesul lui Khamenei. Consiliul pentru stabilirea interesului superior al regimului a anunțat pe X că l-a „ales pe ayatollahul Alireza Arafi membru al Consiliului de conducere interimar”.

Alături de Arafi, organismul îi include pe președintele Masoud Pezeshkian și șeful puterii judiciare Gholamhossein Mohseni Ejei, și ar fi trebuit să gestioneze conducerea Iranului până când Adunarea Experților urma să „alege un conducător permanent în cel mai scurt timp”.