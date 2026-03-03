Prima pagină » Știri externe » NEWS ALERT Israelul a bombardat complexul grupului care alege noul lider suprem al Iranului

Israelul a lovit un complex aparținând grupului responsabil de alegerea viitorului lider suprem al Iranului, a declarat marți o sursă israeliană pentru CNN, în cadrul celui mai recent atac asupra centrului regimului, în a patra zi a războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.
Atacul a avut ca scop lovirea complexului Adunării Experților din orașul sfânt Qom, în timp ce membrii acesteia votau pentru alegerea următorului lider al țării, a declarat sursa, dar mass-media de stat iraniană a afirmat că clădirea a fost evacuată înainte de atac.

Imaginile de după atac par să arate că complexul a fost distrus, din zonă ridicându-se coloane mari de fum.

Adunarea, un organism format din 88 de clerici de rang înalt care vor numi succesorul ayatollahului Ali Khamenei, asasinat sâmbătă, urma să se reunească în curând pentru a delibera asupra posibililor candidați înainte de a numi înlocuitorul lui Khamenei.

Luni seara, complexul Adunării Experților din capitala Teheran a fost, de asemenea, ținta atacurilor SUA-Israel, a declarat presa de stat.

