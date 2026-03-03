Franța își trimite propriile forțe armate pentru a apăra bazele militare deținute de britanici, ridicând semne de întrebare cu privire la capacitatea Marii Britanii de a se apăra. Keir Starmer a fost umilit de decizia lui Emmanuel Macron, scriu jurnaliștii de la Express.

Marina Regală are șase distrugătoare, concepute pentru apărarea aeriană, dar ministrul Apărării, Vernon Coaker, a confirmat în ianuarie că doar trei sunt operaționale. Trei nave sunt în proceduri de modernizare. Rapoartele sugerează că în prezent doar un distrugător se află pe mare, celelalte două nave operaționale fiind ancorate în Portsmouth.

Baza britanică din Cipru găzduiește peste 3.500 de militari britanici și familiile acestora. A fost lovită de o dronă „kamikaze”, surse din domeniul securității susținând că aceasta a fost trasă de militanții Hezbollah din Liban.

Ministrul de externe Yvette Cooper a declarat că recent au fost mutate capacități defensive suplimentare în baze din Cipru, inclusiv sisteme radar, sisteme anti-drone, avioane F-35 și apărare aeriană de la sol.

Președintele cipriot Nikos Christodoulides a făcut apel atât la Emmanuel Macron, cât și la cancelarul german Friedrich Merz să trimită nave militare pentru a ajuta la paza insulei.