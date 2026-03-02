Prima pagină » Știri externe » Macron anunță că Franța își mărește arsenalul nuclear

Macron anunță că Franța își mărește arsenalul nuclear

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat luni că Franța va permite desfășurarea temporară a aeronavelor sale purtătoare de arme nucleare în țări aliate, ca parte a noii sale strategii nucleare.
Macron anunță că Franța își mărește arsenalul nuclear
Sursa: Hepta/Mediafax foto
Andrei Rachieru
02 mart. 2026, 17:29, Știri externe

Macron a declarat că noua postură va „prevedea desfășurarea temporară a unor elemente ale forțelor noastre aeriene strategice în țări aliate”, dar a subliniat că nu va exista nicio împărțire a procesului decizional cu alte state în ceea ce privește utilizarea armelor nucleare, scrie AP.

Discuțiile privind astfel de aranjamente au început cu Marea Britanie, Germania, Polonia, Țările de Jos, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca, a spus Macron în timpul unui discurs susținut la o bază militară de la L’Île Longue, în nord-vestul Franței, care găzduiește submarinele balistice ale țării.

El a mai afirmat că Franța își va crește numărul de focoase nucleare de la nivelul actual, sub 300, aceasta fiind prima creștere de acest tip cel puțin din 1992, fără a preciza însă cifra exactă.

„Am decis să cresc numărul de focoase din arsenalul nostru”, a spus Macron.

„Responsabilitatea mea este să mă asigur că descurajarea noastră își menține — și va menține în viitor — puterea distructivă garantată.”

Discursul lui Macron a avut ca scop explicarea modului în care armele nucleare franceze se încadrează în arhitectura de securitate a Europei, pe fondul îngrijorărilor apărute pe continent din cauza tensiunilor recurente cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Liderii europeni și-au exprimat tot mai des îndoielile cu privire la angajamentele Statelor Unite de a contribui la apărarea Europei în cadrul așa-numitei „umbrele nucleare”, o politică menită de mult timp să asigure că aliații — în special membrii NATO — ar fi protejați de forțele nucleare americane în cazul unei amenințări.

Franța este singura putere nucleară din Uniunea Europeană.

„Dacă ar trebui să folosim arsenalul nostru, niciun stat, oricât de puternic ar fi, nu s-ar putea proteja de el, iar niciun stat, oricât de vast, nu și-ar reveni”, a declarat Macron.

Unele state europene au acceptat deja oferta făcută de Macron anul trecut de a discuta descurajarea nucleară a Franței și chiar de a asocia parteneri europeni în exerciții nucleare.

La începutul acestei luni, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că a avut „discuții inițiale” cu Macron pe această temă și a teoretizat public despre posibilitatea ca avioane ale Forțelor Aeriene Germane să fie folosite pentru a transporta bombe nucleare franceze.

Franța și Marea Britanie au adoptat, de asemenea, o declarație comună în iulie, care permite ca forțele nucleare ale ambelor națiuni, deși independente, să fie „coordonate”. Regatul Unit, care nu mai este membru al UE, dar este aliat NATO, este singura altă țară europeană care dispune de un sistem de descurajare nucleară.

Macron a insistat constant că orice decizie de a utiliza armele nucleare ale Franței va rămâne exclusiv în mâinile președintelui francez.

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul
DOLIU în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Văduva lui Ali Khamenei a murit. Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
Libertatea
Boala de care suferă Donald Trump. Simptomele misterioase au apărut după ce a dat mâna cu Macron
CSID
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor