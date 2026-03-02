Macron anunță că Franța își mărește arsenalul nuclear

Macron a declarat că noua postură va „prevedea desfășurarea temporară a unor elemente ale forțelor noastre aeriene strategice în țări aliate”, dar a subliniat că nu va exista nicio împărțire a procesului decizional cu alte state în ceea ce privește utilizarea armelor nucleare, scrie AP.

Discuțiile privind astfel de aranjamente au început cu Marea Britanie, Germania, Polonia, Țările de Jos, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca, a spus Macron în timpul unui discurs susținut la o bază militară de la L’Île Longue, în nord-vestul Franței, care găzduiește submarinele balistice ale țării.

El a mai afirmat că Franța își va crește numărul de focoase nucleare de la nivelul actual, sub 300, aceasta fiind prima creștere de acest tip cel puțin din 1992, fără a preciza însă cifra exactă.

„Am decis să cresc numărul de focoase din arsenalul nostru”, a spus Macron.

„Responsabilitatea mea este să mă asigur că descurajarea noastră își menține — și va menține în viitor — puterea distructivă garantată.”

Discursul lui Macron a avut ca scop explicarea modului în care armele nucleare franceze se încadrează în arhitectura de securitate a Europei, pe fondul îngrijorărilor apărute pe continent din cauza tensiunilor recurente cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Liderii europeni și-au exprimat tot mai des îndoielile cu privire la angajamentele Statelor Unite de a contribui la apărarea Europei în cadrul așa-numitei „umbrele nucleare”, o politică menită de mult timp să asigure că aliații — în special membrii NATO — ar fi protejați de forțele nucleare americane în cazul unei amenințări.

Franța este singura putere nucleară din Uniunea Europeană.

„Dacă ar trebui să folosim arsenalul nostru, niciun stat, oricât de puternic ar fi, nu s-ar putea proteja de el, iar niciun stat, oricât de vast, nu și-ar reveni”, a declarat Macron.

Unele state europene au acceptat deja oferta făcută de Macron anul trecut de a discuta descurajarea nucleară a Franței și chiar de a asocia parteneri europeni în exerciții nucleare.

La începutul acestei luni, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că a avut „discuții inițiale” cu Macron pe această temă și a teoretizat public despre posibilitatea ca avioane ale Forțelor Aeriene Germane să fie folosite pentru a transporta bombe nucleare franceze.

Franța și Marea Britanie au adoptat, de asemenea, o declarație comună în iulie, care permite ca forțele nucleare ale ambelor națiuni, deși independente, să fie „coordonate”. Regatul Unit, care nu mai este membru al UE, dar este aliat NATO, este singura altă țară europeană care dispune de un sistem de descurajare nucleară.

Macron a insistat constant că orice decizie de a utiliza armele nucleare ale Franței va rămâne exclusiv în mâinile președintelui francez.