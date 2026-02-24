Prima pagină » Știrile zilei » Rusia acuză Marea Britanie și Franța că pregătesc înarmarea Ucrainei cu o bombă nucleară

Serviciul rus de Informații Externe (SVR) susține că Londra și Parisul lucrează la furnizarea către Ucraina a unei arme nucleare sau a unei „bombe murdare”, acuzații care nu sunt însoțite de dovezi publice și care vizează o presupusă încălcare a Tratatului de Neproliferare.
Rareș Mustață
24 feb. 2026, 11:57, Știri externe

Serviciul rus de Informații Externe (SVR) a declarat că Marea Britanie și Franța ar pregăti livrarea către Ucraina a unei arme nucleare sau cel puțin a unei așa-numite „bombe murdare”, pentru a consolida poziția Kievului în războiul cu Rusia.

Potrivit unui comunicat citat de agenția TASS, elitele britanice și franceze ar considera că Ucraina are nevoie de o „Wunderwaffe” pentru a obține condiții mai avantajoase în eventuale negocieri de încetare a ostilităților. SVR afirmă că Londra și Parisul analizează inclusiv transferul discret de componente, echipamente și tehnologii produse în Europa.

Printre opțiunile menționate se află focoasa nucleară de mici dimensiuni TN-75, utilizată pe rachetele balistice lansate de pe submarinele franceze M51.1. În același comunicat se arată că Germania ar fi refuzat să participe la un astfel de demers.

SVR susține că un asemenea plan ar reprezenta „o încălcare gravă a dreptului internațional”, în special a Tratatului de Neproliferare Nucleară, și ar pune în pericol întregul sistem global de neproliferare. Potrivit serviciului rus, statele occidentale ar încerca să creeze aparența că o eventuală armă nucleară ar fi dezvoltată de Ucraina.

Autoritățile de la Londra și Paris nu au comentat acuzațiile. Până în prezent, nu au fost prezentate dovezi publice care să susțină afirmațiile făcute de serviciul rus de informații.

Declarațiile apar pe fondul conflictului prelungit dintre Rusia și Ucraina și al sprijinului militar constant oferit Kievului de statele occidentale.

