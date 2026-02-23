Prima pagină » Știri externe » Doi agenți ruși, la bordul petrolierului confiscat de Franța, toamna trecută. Unul din ei, fost mercenar Wagner

O anchetă efectuată de autoritățile franceze dezvăluie că la bordul petrolierului rus Boracay, confiscat de Franța în luna septembrie 2025, se aflau și doi agenți de securitate ruși. Ei se aflau la bordul vasului în calitate de „agenți de pază”, la o firmă privată înființată de foști ofițeri FSB.
Sursă Foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
23 feb. 2026, 17:06, Știri externe

Cei doi bărbați erau angajații ai „ Moran Security Group”, o firmă privată de pază din Rusia. Ei au fost puși să monitorizeze echipajul de la bordul navei și să strângă informații, după cum a precizat o sursă din ancheta franceză pentru AFP, citată de Euronews. 

Potrivit sursei, cei doi bărbați au vârste de 34 și 40 de ani. Unul dintre ei este fost ofițer de poliție, care a lucrat anterior cu grupul paramilitar de mercenari Wagner, sub supravegherea lui Evgheni Prigojin.

Firma privată de securitate a fost fondată de foști ofițeri ai FSB, Serviciul Federal de Securitate a Rusiei.

Cei doi agenți au fost trimiși la bordul vasului „pentru a asigura protecția navei și, mai presus de toate, pentru a se asigura că acel căpitan respectă cu strictețe ordinele date în conformitate cu interesele Rusiei”, a precizat sursa.

Autoritățile franceze au confiscat petrolierul în septembrie anul trecut, iar căpitanul și secundul vasului au fost reținuți, pentru interogatoriu, pentru scurt timp. Căpitanul petrolierului este de origine chineză și urmează să fie supus unui proces prin absență, luni, la tribunalul din Brest.

Boracay, ar fi parte din „Flota fantomă” a Rusiei

Se presupune că nava confiscată, Boracay, face parte din „Flota Fantomă” a Rusiei, formată din petroliere vechi care navighează sub pavilionul unor țări terțe și sunt utilizate pentru transportul petrolului și gazelor rusești, cu scopul de a eluda sancțiunile impuse de Occident.

Prezența celor doi ofițeri ruși la bordul navei a fost confirmată de avocatul căpitanului chinez.

„Au fost doi cetățeni ruși la bordul navei. (…) Clientul meu nu a avut nimic de-a face cu prezența lor. Nu el i-a plasat la bord, a precizat Henri de Richemont, avocatul căpitanului navei, care a adăugat că cei „nu erau marinari”. 

Petrolierul a fost asociat cu zboruri misterioase ale unor drone deasupra Danemarcei, inclusiv deasupra unor aeroporturi și baze militare.

Zborurile au făcut parte dintr-o serie recentă de încălcări ale spațiului aerian în țări europene, despre care se spune că au fost efectuate de Kremlin, în cadrul operațiunilor de război hibrid.

