Prima pagină » Știri externe » Europa trebuie să răspundă simultan mai multor crize, avertizează premierul danez Mette Frederiksen

Europa trebuie să răspundă simultan mai multor crize, avertizează premierul danez Mette Frederiksen

Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a transmis un mesaj dur liderilor europeni, avertizând că Europa trebuie să își consolideze capacitatea de reacție în fața mai multor crize simultan.
Europa trebuie să răspundă simultan mai multor crize, avertizează premierul danez Mette Frederiksen
Sursa foto: Hepta
Andrei Rachieru
14 feb. 2026, 21:29, Știri externe

Într-o declarație făcută recent, șefa guvernului danez a avertizat că lumea de dinainte „nu se va mai întoarce” și că abordarea tradițională, în care se gestionează o singură criză pe rând, „nu mai este suficientă”, scrie The Guardian.

Potrivit lui Frederiksen, Europa se confruntă cu un val complex de provocări — de la războiul din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu, până la crize economice, energetice și sociale.

„Trebuie să putem reacționa rapid, strategic și coordonat. Nu mai putem trata o problemă, așteptând ca celelalte să dispară”, a afirmat premierul danez.

Europa trebuie să răspundă simultan mai multor crize în contextul noilor amenințări globale

Frederiksen a sugerat că anumite puteri mondiale ar urmări deliberat să destabilizeze Occidentul, provocând multiple conflicte și crize simultane.

„Este o strategie intenționată: să existe cât mai multe conflicte, mesaje și dezbateri în același timp, pentru a ne face să pierdem direcția, să alergăm în toate direcțiile ca niște ‘găini fără cap’”, a spus liderul danez.

Aceasta a subliniat nevoia ca Uniunea Europeană să își redefinească strategia geopolitică și să dezvolte mecanisme care să-i permită să gestioneze crizele economice, de securitate, climatice și sociale într-un mod integrat.

O strategie comună

Premierul Danemarcei a făcut apel la unitate și acțiune concertată.

„Europa trebuie să găsească un mod strategic și coerent de a gestiona simultan provocările. Lumea s-a schimbat, iar reflexele vechi nu mai funcționează”, a conchis Mette Frederiksen.

Declarațiile acesteia vin într-un moment de intensificare a tensiunilor mondiale și evidențiază necesitatea unei Europe mai puternice, capabile să acționeze în fața multiplelor crize simultane.

Recomandarea video

Ce să nu ratezi dacă n-ai citit știrile săptămâna asta: Avem candidați la parchete, avem și recesiune, dar tot n-avem decizia CCR pe pensiile magistraților / Fake-uri virale pe rețele și cum s-a ”spălat” interlopul Nuțu în Justiție
G4Media
Ora de vară 2026 | În România se schimbă ceasurile mai devreme. Pe ce dată dăm ora înainte anul acesta
Gandul
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
Prosport
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
Libertatea
Zodia favorizată financiar în februarie 2026, conform lui Neti Sandu! Toate planetele ajung în casa banilor
CSID
România, printre ultimele locuri din lume la adopția de mașini electrice
Promotor