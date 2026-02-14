Prima pagină » Știri externe » Avertismentul lui Boris Pistorius către SUA: Politicile unilaterale pot slăbi NATO

Avertismentul lui Boris Pistorius către SUA: Politicile unilaterale pot slăbi NATO

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a transmis sâmbătă un avertisment ferm către Statele Unite, cerând Washingtonului să evite politicile unilaterale care pot slăbi alianțele occidentale.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
14 feb. 2026, Știri externe

Într-un discurs susținut la Conferința de Securitate de la Munchen, Pistorius a subliniat că nici măcar SUA nu pot acționa singure într-o lume în schimbare rapidă. Potrivit oficialului german, Washingtonul are nevoie de aliați puternici și predictibili pentru a-și atinge obiectivele strategice. El a accentuat că Europa așteaptă „predictibilitate” și „siguranță” din partea partenerului american, elemente esențiale pentru stabilitatea transatlantică.

Ministrul a făcut referire la recentele fricțiuni din cadrul NATO, generate de inițiativele președintelui american Donald Trump privind preluarea controlului asupra Groenlanda, teritoriu aparținând Danemarcei. Pistorius a avertizat că punerea sub semnul întrebării a suveranității unui stat membru NATO și excluderea aliaților europeni din negocieri-cheie afectează coeziunea alianței și avantajează adversarii săi.

Oficialul german a declarat că împărtășește frustrarea exprimată anterior de secretarul de stat american Marco Rubio cu privire la eficiența redusă a unor organizații internaționale.

Cu toate acestea, soluția propusă de Pistorius este reformarea și revigorarea acestora, nu renunțarea la ele, pentru a face față mai eficient conflictelor și crizelor globale.

Împărțirea corectă a poverii

Referindu-se la noua strategie de apărare a SUA, care acordă prioritate securității interne și contracarării Chinei, Pistorius a adoptat o abordare „realistă și pragmatică”.

El a subliniat necesitatea unei distribuții echitabile a responsabilităților, cu Europa asumându-și un rol mai important în asigurarea forțelor convenționale și în stabilitatea vecinătății sale, în timp ce SUA continuă să ofere sprijin strategic și nuclear.

