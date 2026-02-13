Prima pagină » Știri externe » NATO va fi condusă într-o măsură mai mare de Europa, spune Mark Rutte

NATO va fi condusă într-o măsură mai mare de Europa, spune Mark Rutte

Mark Rutte spune că NATO va fi condusă mai mult de Europa, dar Statele Unite vor rămâne în continuare implicate și ele puternic.
NATO va fi condusă într-o măsură mai mare de Europa, spune Mark Rutte
Nițu Maria
13 feb. 2026, 17:43, Știri externe

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că Alianța va urma să fie condusă mai mult de Europa. El a făcut, totuși, precizarea referitor la o prezență puternică a Statelor Unite, pe măsură ce țările europene își măresc cheltuielile militare.

„În următorii ani vom vedea din ce în ce mai mult un NATO condus mai mult de Europa, dar în același timp cu SUA absolut ancorate în organizație”, a spus Mark Rutte reporterilor la Conferința de Securitate de la München.

„Vom face acest lucru pas cu pas, în strânsă colaborare cu Statele Unite, pe baza procesului de planificare a apărării pe care îl avem.”, a mai declarat Mark Rutte, conform Reuters.

Potrivit The Guardian, Mark Rutte a declarat că se așteaptă ca discursul secretarului de stat american Marco Rubio de sâmbătă la Conferință să „continue, fără îndoială, să preseze europenii să continue să își asume un rol mai important de conducere în NATO și să facă așa fel, alianța să fie condusă mai mult de Europa”.

„Ma aștept ca acest lucru să ajute doar la consolidarea poziției SUA în cadrul NATO. Desigur, nu am scris discursul, dar am toată încrederea în acesta”, a mai spus Rutte.

Recomandarea video

Știința sufletelor pereche: Există cineva care să fie perfect pentru tine? (BBC)
G4Media
Cum se scrie articulat cu articol hotărât pluralul de la cuvântul „copil”. Exercițiul de clasa a IV-a dă bătăi de cap multora
Gandul
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
Prosport
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
Libertatea
Cum poți să faci AVC din cauza unor produse banale. Ingredientul periculos care se află în suc, energizante și batoane proteice
CSID
Video / Primele imagini cu mașina care a ars ca o torță. O femeie a murit, șoferul în stare gravă
Promotor