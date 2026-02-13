NATO va fi condusă într-o măsură mai mare de Europa, spune Mark Rutte

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că Alianța va urma să fie condusă mai mult de Europa. El a făcut, totuși, precizarea referitor la o prezență puternică a Statelor Unite, pe măsură ce țările europene își măresc cheltuielile militare.

„În următorii ani vom vedea din ce în ce mai mult un NATO condus mai mult de Europa, dar în același timp cu SUA absolut ancorate în organizație”, a spus Mark Rutte reporterilor la Conferința de Securitate de la München.

„Vom face acest lucru pas cu pas, în strânsă colaborare cu Statele Unite, pe baza procesului de planificare a apărării pe care îl avem.”, a mai declarat Mark Rutte, conform Reuters.

Potrivit The Guardian, Mark Rutte a declarat că se așteaptă ca discursul secretarului de stat american Marco Rubio de sâmbătă la Conferință să „continue, fără îndoială, să preseze europenii să continue să își asume un rol mai important de conducere în NATO și să facă așa fel, alianța să fie condusă mai mult de Europa”.

„Ma aștept ca acest lucru să ajute doar la consolidarea poziției SUA în cadrul NATO. Desigur, nu am scris discursul, dar am toată încrederea în acesta”, a mai spus Rutte.