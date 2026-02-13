Conferința de Securitate de la Munchen. Friedrich Merz avertizează că SUA nu pot acționa singure / Cancelarul german: Rusia trebuie să fie „epuizată” pentru a pune capăt războiului

Stubb: Europa trebuie să îmbrățișeze „realismul bazat pe valori”

Vorbind la o discuție de grup intitulată „Vremuri de tarifare: Gestionarea transformării comerțului în armă”, președintele finlandez Alexander Stubb a pledat pentru o nouă atitudine europeană.

„Alegerea în acest moment este destul de binară”, spune el.

„Îi avem pe cei care susțin o lume multipolară, tranzacțională, bazată pe acorduri și pe sfere de interes. Și apoi îi avem pe cei care susțin o lume multilaterală… noi susținem ideea instituțiilor, regulilor, normelor și cooperării internaționale.”, a spus Stubb, conform The Guardian.

„Din motive demografice, economice, geopolitice, sudul global va fi cel care va decide următoarea ordine mondială. Și cum putem formula o propunere de valoare?”

„Ceea ce am încercat să fac este să spun că ne bazăm politica externă pe realism bazat pe valori, deci să fim fideli valorilor noastre: drepturile omului, drepturile fundamentale, democrația, libertatea, statul de drept – dar să fim realiști, nu putem rezolva problemele comerciale, de conflict, de climă sau de tehnologie doar cu țări care împărtășesc aceleași idei.”

El i-a mulțumit directoarei generale a Organizației Mondiale a Comerțului, Ngozi Okonjo-Iweala, care a făcut parte și ea din panel, pentru că a descris Finlanda drept o „putere de mijloc”.

NATO va fi condusă într-o măsură mai mare de Europa, spune Mark Rutte

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că Alianța va urma să fie condusă mai mult de Europa. El a făcut, totuși, precizarea referitor la o prezență puternică a Statelor Unite, pe măsură ce țările europene își măresc cheltuielile militare.

„În următorii ani vom vedea din ce în ce mai mult un NATO condus mai mult de Europa, dar în același timp cu SUA absolut ancorate în organizație”, a spus Mark Rutte reporterilor la Conferința de Securitate de la München.

„Vom face acest lucru pas cu pas, în strânsă colaborare cu Statele Unite, pe baza procesului de planificare a apărării pe care îl avem.”, a mai declarat Mark Rutte, conform Reuters.

Mike Waltz: SUA sunt încă angajate în apărarea europeană, dar plătesc prea mult

Prezent și el la Munchen, ambasadorul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz, a fost întrebat dacă SUA sunt încă angajate în apărarea europeană.

El a răspuns că este „absolut” așa, înainte de a vorbi despre cât de mult au finanțat SUA ceea ce el numește „ordinea globală multilaterală bazată pe reguli de la cel de-al Doilea Război Mondial”.

„Când mă duc la oameni din Indiana, Georgia și Florida de Nord pe care i-am reprezentat și sunt banii lor care plătesc peste 180 de țări la un loc în sistemul ONU, trebuie să-i privesc sincer și să spun că banii sunt cheltuiți bine și nu sunt”, spune el.

El a adăugat că problemele tot mai mari legate de datoriile din SUA denotă că este corect „să cerem celor 450 de milioane de europeni cu o economie de aceeași dimensiune ca a SUA să fie mai autosustenabile” în ceea ce privește propria apărare.

Kaja Kallas a declarat și ea că Europa contribuie financiar la propria apărare, adăugând că „atunci când America merge în război, mulți dintre noi mergem cu voi și ne pierdem oamenii pe drum”.

Conferința de Securitate de la Munchen, în desfășurare

Conferința de Securitate de la Munchen se desfășoară între 13-15 februarie, iar liderii mondiali s-au reunit vineri pentru prima zi. Conferința este unul dintre cele mai importante evenimente geopolitice ale anului, unde se vor discuta subiecte majore, precum viitorul alianței transatlantice aflate în pericol și eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina.

În discursul său de deschidere, președintele conferinței, Wolfgang Ischinger, a vorbit despre instabilitatea ordinii internaționale și i-a invitat pe cei prezenți să aplaude participarea unei delegații numeroase din Statele Unite, condusă de secretarul de stat Marco Rubio, care se va adresa conferinței sâmbătă.

„Parteneriatul transatlantic are nevoie de o Europă mai puternică”, a spus el, „dar Europa va rezista doar dacă națiunile europene vor sta mai unite decât în ​​trecut”.

Cancelarul german Friedrich Merz a descris conferința ca un „seismograf” pentru relațiile dintre Europa și SUA și pentru starea ordinii mondiale și a spus că tema oficială a conferinței, „sub distrugere”, este o descriere potrivită a acestei ordini.

„Ați ales un motto sumbru pentru această conferință, «sub distrugere», și probabil înseamnă că ordinea internațională bazată pe drepturi și reguli este în prezent distrusă”, a spus el.

„Dar mă tem că trebuie să o spunem în termeni și mai duri: acest ordin, oricât de defectuos a fost chiar și în perioada sa de glorie, nu mai există.”, a spus Merz.

Merz și-a continuat apoi discursul făcând o serie de menționări cu privire la amenințarea tot mai mare la adresa ordinii mondiale, relatează Euronews.

„Odată cu începutul invaziei rusești în Ucraina, am intrat într-o nouă fază a lumii care ne face să ne ținem respirația și să ne schimbăm lumea într-un mod mai cuprinzător decât am fi crezut cu mulți ani în urmă”, a spus el.

„Trebuie să vorbim, acest lucru este mai urgent ca niciodată.”

„Această ordine este defectuoasă, ordinea din perioada sa de glorie nu mai există. Europa tocmai se întorsese dintr-o vacanță din istoria lumii. Împreună am intrat într-o eră care este din nou marcată de putere și de politica puterii.”, a menționat Merz.

A sosit era „politicii marilor puteri”, spune Merz

Friedrich Merz a afirmat apoi că lumea a intrat într-o nouă eră a „politicii marilor puteri”, cu implicații majore pentru propria țară.

Politica externă și de securitate a Germaniei, spune el, este ancorată într-o perspectivă europeană, pe care o numește „mai prețioasă ca niciodată”.

Politica sa din trecut, recunoaște el, „nu avea mijloacele de a rezolva problema”. Merz a afirmat în discursul său că Europa „reduce acest decalaj acum”, spunând că ea va fi mai bine pregătită să facă față provocărilor viitoare.

El a continuat spunând că cel mai important lucru este să „aprindem acum comutatorul în minte”.

„Libertatea noastră într-o eră a marilor puteri nu mai este o certitudine.”

Merz avertizează SUA cu privire la pericolul iminent

Friedrich Merz a avertizat Statele Unite că nu vor fi suficient de puternice pentru a „acționa singure” în noua eră a politicii marilor puteri – și promite că „noi, europenii, ne facem partea”.

În discursul adresat delegației din Statele Unite, cancelarul Germaniei a spus că, de-a lungul generațiilor, „încrederea dintre aliați, parteneri și prieteni a făcut din NATO cea mai puternică alianță din toate timpurile”.

El a punctat că „Europa știe foarte bine cât de prețioasă este aceasta”.

El a afirmat că lumea actuală este marcată de competiția dintre marile puteri și a transmis că „în era rivalității marilor puteri, nici măcar Statele Unite nu vor fi suficient de puternice pentru a acționa singure. Dragi prieteni, apartenența la NATO nu este doar un avantaj competitiv pentru Europa, ci și pentru Statele Unite. Așadar, să reparăm și să reînnoim împreună încrederea transatlantică. Noi, europenii, ne facem partea noastră.”

Cancelarul a mai spus că „nimeni nu ne-a forțat să ajungem în această dependență excesivă față de Statele Unite în care ne-am aflat recent” și a explicat că „această dependență a fost autoimpusă, dar acum renunțăm la ea cât mai repede posibil”.

Potrivit lui Merz, soluția constă în întărirea componentei europene din cadrul NATO.

„Presupun că vom avea opinii divergente mai des decât în trecut, vom fi nevoiți să negociem calea corectă de urmat și poate că va trebui să ne certăm pe această temă. Dar dacă vom face acest lucru cu o forță nouă, cu un respect nou și cu respect de sine, va fi în beneficiul ambelor părți.”

Merz: Rusia trebuie să fie „epuizată” pentru a pune capăt războiului din Ucraina

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri cu președintele conferinței, Ischinger, Merz a vorbit despre dificultățile care stau în calea opririi războiului din Ucraina.

„Acest război se va încheia doar atunci când Rusia va fi cel puțin epuizată economic, potențial militar”, spune el.

„Ne apropiem de acest moment. Am făcut multe pentru a realiza acest lucru, dar încă nu am ajuns acolo. Trebuie să facem tot posibilul pentru a-i aduce în punctul în care nu mai văd niciun avantaj pentru a continua acest război teribil.”, a spus Merz.

Kallas: Instituțiile există, dar „responsabilitatea” lipsește

Prezentă și ea la Munchen în acest weekend, șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a fost întrebată dacă este de acord cu Merz că vechea ordine mondială a dispărut.

„Aș face un pas înapoi și m-aș gândi de ce a fost instituită această ordine mondială prima dată”, a declarat ea, înainte de a face referire la mai multe războaie care au avut loc anterior.

Ea a vorbit despre responsabilitate, înainte de a spune că, deși „regulile există”, responsabilitatea sub forma Consiliului de Securitate și a Națiunilor Unite „nu funcționează așa cum ar trebui”.