Radu Miruță și Oana Țoiu participă la Conferința de Securitate de la München

Radu Miruță, vicepremierul și ministrul Apărării, va participa de vineri până duminică la Conferința de Securitate de la München. Din delegația României vor mai face parte ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și directorul general al Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean.
Radu Mocanu
Radu Mocanu

13 feb. 2026, 08:59, Politic

„Viceprim-ministrul și ministrul apărării naționale, Radu Miruță, va participa, în perioada 13-15 februarie, la Conferința de Securitate de la München (Munich Security Conference – MSC), împreună cu ministrul afacerilor externe, Oana-Silvia Țoiu și directorul general al Directoratului de Securitate Cibernetică, Dan Cîmpean”, se arată în comunicatul de presă, emis vineri de MApN. 

Cele cinci domenii principale ale Conferinței de anul acesta sunt: Apărare, Ordine Globală, Securitate Umană, Sustenabilitate și Tehnologie, iar agenda include teme precum securitatea transatlantică, consolidarea cooperării europene în domeniul apărării, impactul noilor tehnologii asupra sectorului militar și adaptarea mecanismelor de cooperare internațională la noile realități strategice.

Miruță va participa la sesiuni plenare și reuniuni tematice dedicate cooperării în cadrul NATO și al Uniunii Europeană, dar și la întâlniri cu omologi. Scopul întâlnirilor este de a consolida posturile de descurajare și apărare pe Flancul Estic al NATO, precum și continuarea sprijinirii partenerilor afectați de consecințele războiului din Ucraina.

Participarea la Conferința de Securitate de la München reflectă angajamentul României de a contribui activ la dialogul internațional privind securitatea și de a promova soluții bazate pe cooperare, respectarea dreptului internațional și întărirea relațiilor transatlantice”, conchide comunicatul. 

