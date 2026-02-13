Reacția lui Sorin Grindeanu după ce România a intrat în recesiune tehnică: Există un vinovat principal pentru direcția greșită în care am fost împinși

„După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante și prețuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcția corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică”, a transmis liderul PSD, vineri, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Grindeanu a clarificat situația drept „o rușine pentru întreaga Coaliție de guvernământ”, însă a subliniat că partidul său, deși parte a guvernării, își asumă responsabilitatea pentru deciziile luate.

Intervențiile PSD și apelul la schimbarea direcției economice

„Am făcut ce am putut cu 22% în Parlament. Singurul partid de stânga într-o coaliție dominată de dreapta”, a mai spus Grindeanu, anunțând totuși că fără intervenția PSD, TVA ar fi crescut la 24%, plafonarea prețurilor la alimentele de bază și gaze ar fi fost eliminată, salariul minim nu ar fi fost majorat, investițiile publice ar fi fost oprite, iar zeci de mii de locuri de muncă ar fi fost pierdute.

„Regret însă că nu am reușit să stopăm multe dintre toate deciziile hazardate care s-au transformat în experimente făcute pe spatele oamenilor”, mai spune liderul social-democrat.

Sorin Grindeanu a cerut schimbarea urgentă a direcției economice: „Este timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide. Trebuie să punem economia pe primul loc și să abandonăm modelul creșterii taxelor în neștire și ”fără excepții”. A sosit timpul să implementăm, în sfârșit, PROGRAMUL DE RELANSARE ECONOMICĂ despre care PSD vorbește de cinci luni!”.

Critici la adresa premierului Ilie Bolojan

Președintele PSD îl găsește responsabil pe primarul Ilie Bolojan pentru situația economică a României.

„În mod cert, există un vinovat principal pentru direcția greșită în care am fost împinși. Încăpățânarea dusă la absurd, rezistența acerbă la orice argument rațional, obsesia permanentă pentru imagine și calculele personale în locul dialogului real și al soluțiilor economice solide. Acesta este adevăratul bilanț la șase luni de mandat. Înțelegeți, domnule prim-ministru, că o guvernare dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc!”, se arată în mesajul publicat de Grindeanu.

Economia României a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut (PIB) față de trimestrele anterioare, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică INS.