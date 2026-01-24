Sorin Grindeanu, de 24 ianuarie 1859: Primul pas istoric important pentru construcția României

„Aniversăm astăzi 167 de ani de la prima Unire a Principatelor române: Moldova și Țara Românească. Este un moment istoric care a fost posibil datorită unității românilor și viziunii clasei politice de la acea vreme”, spune Grindeau, pe Facebook.

El vede că de atunci, aceeași determinare și viziune clară au contribuit în diverse momente istorice la construcția României moderne, azi stat membru al Uniunii Europene și al NATO.

„Este o lecție pe care nu trebuie să o uităm, mai ales în această perioadă geo-politică complicată”, mai spune Grindeanu, de Ziua Unirii Principatelor.