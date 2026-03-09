Prima pagină » Politic » Sorin Grindeanu: Soarta PSD la guvernare se decide prin vot larg, nu printr-o ședință restrânsă

Sorin Grindeanu: Soarta PSD la guvernare se decide prin vot larg, nu printr-o ședință restrânsă

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat că o eventuală decizie privind rămânerea sau ieșirea de la guvernare nu poate fi luată în cadrul Consiliului Politic Național (CPN), chiar dacă partidul ar decide să nu susțină proiectul de buget.
Ursula von der Leyen propune schimbarea de doctrină a Uniunii Europene: „Europa nu mai poate fi un gardian al vechii ordini mondiale”
Ursula von der Leyen propune schimbarea de doctrină a Uniunii Europene: „Europa nu mai poate fi un gardian al vechii ordini mondiale”
Scandalul Ponta. Grindeanu cere intervenția premierului și audierea ministrului de Externe
Scandalul Ponta. Grindeanu cere intervenția premierului și audierea ministrului de Externe
Grindeanu vrea mai multă transparență pe SAFE: Să nu mergem la shopping
Grindeanu vrea mai multă transparență pe SAFE: Să nu mergem la shopping
Grindeanu acuză: salariul minim convenit în coaliție lipsește din proiectul de buget
Grindeanu acuză: salariul minim convenit în coaliție lipsește din proiectul de buget
Ivan: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei/litrul
Ivan: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei/litrul
Andrei Rachieru
09 mart. 2026, 11:28, Politic

Liderul social-democrat a explicat că intrarea PSD în actuala coaliție de guvernare a fost stabilită într-un for mai larg de conducere, care a implicat consultarea extinsă a structurilor partidului.

Potrivit acestuia, nu doar Consiliul Politic Național a fost implicat în luarea deciziei, ci și consiliile politice județene.

Grindeanu a subliniat că aproximativ 5.000 de membri ai partidului au participat la acel proces de consultare și că, din respect pentru același cadru decizional, o eventuală hotărâre privind statutul PSD la guvernare va trebui luată în același format.

„Trebuie să păstrăm, din punct de vedere decizional și statutar, același standard, același nivel”, a afirmat liderul PSD, arătând că o astfel de decizie nu poate fi tranșată doar în CPN.

Recomandarea video

Transportatorii din România cer intervenția rapidă a guvernului
G4Media
Elevii unui colegiu din Piteşti au construit un robot cu care vor participa la o competiție națională la București. Câștigătorii din România merg la campionatul mondial. Ce știe să facă robotul elevilor piteșteni
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Cancan
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport
Cu cine ar vota românii la parlamentare. Diferență mică între locurile trei și patru
Libertatea
480 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste orașe din România. Cine se încadrează
CSID
„Bijuteriei” i-ar sta mai bine într-un muzeu: Automobil rar, surprins pe Valea Oltului, cu remorcă
Promotor