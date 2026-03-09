Sorin Grindeanu: Soarta PSD la guvernare se decide prin vot larg, nu printr-o ședință restrânsă

Liderul social-democrat a explicat că intrarea PSD în actuala coaliție de guvernare a fost stabilită într-un for mai larg de conducere, care a implicat consultarea extinsă a structurilor partidului.

Potrivit acestuia, nu doar Consiliul Politic Național a fost implicat în luarea deciziei, ci și consiliile politice județene.

Grindeanu a subliniat că aproximativ 5.000 de membri ai partidului au participat la acel proces de consultare și că, din respect pentru același cadru decizional, o eventuală hotărâre privind statutul PSD la guvernare va trebui luată în același format.

„Trebuie să păstrăm, din punct de vedere decizional și statutar, același standard, același nivel”, a afirmat liderul PSD, arătând că o astfel de decizie nu poate fi tranșată doar în CPN.