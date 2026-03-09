Scandalul Ponta. Grindeanu cere intervenția premierului și audierea ministrului de Externe

Declarațiile au fost făcute luni în timpul unei conferințe de presă.

„Este regretabilă situația în care a fost pus un copil (…) sunt tată. Totodată, vă spun că sunt revoltat de ceea ce s-a întâmplat (…) Eu am ținut legătura cu părinții Irinei, am evitat să intru în această dezbatere pentru că nu am vrut să politizăm (…) aici nu este vorba de politică, este vorba de un copil, indiferent cum se numește acel copil (…) Urmare a informațiilor apărute, situația nu poate să rămână așa, lucrurile trebuie să meargă în altă direcție și aștept răspunsuri de la Ilie Bolojan (…) el conduce echipa guvernamentală și are toate pârghiile necesare lămurii situației”, a explicat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD ar vrea ca premierul să trimită corpul de control la MAE. De asemenea, el va cere parlamentarilor PSD să-i cheme la audieri în Parlament pe ministrul de Externe și pe consulul României.

„I-aș propune să trimită corpul de control la MAE să vadă situația reală și să o prezinte de urgență românilor (…) În Parlament o să-i rog pe colegii mei să-i cheme la audieri pe ministrul de externe și pe consulul nostru (…) Această clarificare trebuie să vină repede, lucrurile trebuie clarificate pentru români”, a precizat Sorin Grindeanu.

Ce spune Ponta despre scandal

Potrivit lui Victor Ponta, fiica sa a plecat în Emiratele Arabe Unite pe 21 februarie, însoțită de mama sa, pentru a participa la un eveniment academic la care fusese invitată de o universitate americană. Mama s-a întors în România, iar Irina a rămas înregistrată la universitate, în conformitate cu regulile instituției, care nu permite participarea părinților.

Ulterior, pe 28 februarie, au fost anunțate Ambasada și Consulatul României din Emiratele Arabe Unite despre faptul că Irina se afla acolo nesupravegheată și dorea să revină în țară. Fostul premier a mai spus că familia a fost contactată de Consulat cu oferta unei curse organizate, iar Irina urma să se prezinte la consulatul din Dubai joi dimineața pentru a fi transportată, împreună cu alți copii, la granița cu Oman și de acolo spre România.

Ponta a afirmat că nu a intervenit pe liste și nu a cunoscut componența acestora. Ponta a mai susținut că înainte ca Irina să plece cu autobuzul, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ar fi telefonat consulului și i‑ar fi cerut imperativ să o rețină pe minoră la Dubai, arătând că decizia de a o trimite spre Oman ar crea o „vulnerabilitate de imagine”. Conform fostului premier, în urma acestei intervenții „ilegale și abuzive”, Irina ar fi rămas singurul copil din grup la Dubai, fără cazare sau zbor confirmat.

Poziția MAE

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea, a negat acuzațiile. Țărnea a arătat că fiica Dacianei Sârbu şi a lui Victor Ponta nu apare în evidenţele consulare şi în sistemul gestionat de MAE pentru situaţii de criză. El a mai spus că niciun copil nu a fost lăsat singur.

Întrebat dacă ministrul Oana Țoiu a sunta la consulul din Dubai pentru această fată, Țărnea a spus: „Nu! Ceea ce a confirmat și doamna ministru la acest podium în briefing-ul anterior a fost că a avut o discuție cu consulul în contextul organizării unui zbor special și în această discuție a reiterat importanța respectării principiilor stabilite pentru listele de îmbarcare pentru asemenea zboruri”.