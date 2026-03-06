Reprezentant MAE: Fiica Dacianei Sârbu şi a lui Victor Ponta nu apare în evidenţele consulare

În zborul de evacuare au existat și trei bebeluși, spune Andrei Țărnea, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

Țărnea a explicat cum a putut rămâne fiica Dacianei Sârbu și a lui Victor Ponta fără loc în aeronava care ar fi trebuit să o aducă din Dubai la București, spunând că nu au rămas trei locuri libere, pentru că cei trei bebeluși erau însoțiți de părinți.

„E o interpretare a textului pe care îl prevede mecanismul european. Nu vorbește despre locuri și persoane în avion, nu vorbește despre scaune și cine unde stă, pentru că mecanismul nu este pe grupe de vârstă, ci este pe persoane. Câte persoane se alucă fiecărui stat. Nu știi în momentul în care faci alocarea locurilor dacă o să fie o persoană de o vârstă sau de alta, pentru că planificarea este un element, situația operativă e un alt element. Nici o persoană care a fost pe lista planificată de România pentru acest zbor, nicio persoană nu a fost întoarsă din acest zbor”, spune Țărnea.

MAE spune că Irina Ponta nu era pe listă, astfel că nu a fost scoasă

Întrebat despre faptul că informațiile arată că Irina Ponta era pe această listă încă de sâmbătă și a fost scoasă joi, Andrei Țărnea a reiterat că „nicio persoană nu a fost scoasă” și că nu va comenta cazuri individuale, „dar nicio persoană nu a fost scoasă de pe o listă comunicată de România pentru acest zbor”.

Întrebat dacă Irina Ponta nu s-a aflat pe această listă, Țărnea a răspuns: „Nu! Așa cum nicio persoană nu a fost dată din niciun autocar jos, am văzut și eu ca și dumneavoastră știrile, nicio persoană comunicată de România nu a fost cumva privată de accesul la acest zbor”.

Întrebat dacă a sunat ministrul Oana Țoiu la consulul din Dubai pentru această fată, Țărnea a spus: „Nu! Ceea ce a confirmat și doamna ministru la acest podium în briefing-ul anterior a fost că a avut o discuție cu consulul în contextul organizării unui zbor special și în această discuție a reiterat importanța respectării principiilor stabilite pentru listele de îmbarcare pentru asemenea zboruri”.

„Eu vă spun ce tocmai am afirmat. Și anume că doamna ministru a avut o discuție cu domnul consul în contextul pregătirii primului zbor de evacuare pentru cetățeni români din regiunea conflictului și a reamintit în cadrul acestei discuții principiile și importanța respectării principiilor pentru organizarea acestor zboruri”.

Niciun demers suplimentar

Întrebat, în continuare, dacă Ministerul Afacerilor Externe a mai făcut vreun demers de joi și până vineri în ceea ce privește aeronava cu care venea fata lui Ponta din Dubai, Țărnea a spus că nu știu cu ce aeronavă urmea să sosească Irina Ponta.

„Nu am să vorbesc despre niciun caz individual, dar ceea ce pot să spun este că nicio persoană, cetățean român, minor, sau care solicită asistență consulară sau care e în evidența colegilor din misiunile diplomatice și consulare de pe aceste spații sau de pe spațiile din Orientul Îndepărtat, care solicită asistență, nu este refuzată asistența și nu este asigurată. Mai mult decât atât. Nu cred că vreunul dintre colegii mei, consul sau diplomat, la aceste misiuni, în prezența unui minor român care solicită asistență de acest tip, nu s-ar asigura că aceasta este asigurată”, a spus Țărnea.

Irina Ponta s-a întors cu un avion comercial

Părinții susțin că minora era pusă pe o listă pentru repatriere.

Întrebat pe ce listă se afla fiica lui Victor Ponta, deoarece fata s-a prezentat la consulat la ora 9, iar la ora 11 i-a spus că nu poate veni spre România, asta din datele oferite de părinți, Adnrei Țărnea a spus că nu știe, însă ceea ce poate să confirme este că „persoana la care faceți referire nu apare în evidențele Ministerului Afacerei Externe în sistemul e-consular”, adică „nu este înscrisă în acest sistem”.

Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară vineri cu un avion comercial.