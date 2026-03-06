UPDATE: Avionul care i-a adus acasă pe elevii români aflați în vacanță la Dubai a aterizat la București // 300 de copii încă sunt în atenția autorităților consulare

UPDATE:

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Țărnea, spune că circa 300 de copii români sunt în atenția autorităților în regiunea Asiei de Sud-Est.

Țărnea a precizat că sunt în atenție circa 15.000 de cetățeni în continuare în regiunea Golfului și a țărilor din Orientul Mijlociu.

Dintre ei, circa 850 de cetățeni români sunt în atenție în regiunea Asiei de Sud-Est.

„Dintre aceștia, circa 300 în Asia de Sud-Est și circa 2.500 în acest moment în Orientul Mijlociu continuă să fie pe listele de solicitări de asistență consulară”, afirmă Tarcea.

La acest moment, peste 1.000 de cetățeni români au revenit în țară, fie cu zboruri de repatriere asistată, fie cu zboruri de evacuare operate de alte state de membre sau de România, fie cu zboruri comerciale, potrivit sursei.

Știre Inițială

Potrivit Consulatului, drumul elevilor români prinși în conflict nu a fost simplu. Copiii au fost transportați cu autocarele până la Muscat, de unde s-au îmbarcat în zborul de repatriere, însoțiți în permanență de profesorii lor.

„Ajunși cu bine pe pământ românesc, elevii se îndreaptă acum spre casele lor din Vrancea, Piatra Neamț și Suceava”, anunță Consulatul General al României la Dubai.

Reprezentanții consulari anunță și demersurile în curs: „Purtăm discuții active pentru organizarea unor noi zboruri de repatriere în perioada imediat următoare. Lucrăm pentru crearea unor culoare de zbor directe către București ale companiilor aeriene de linie. Echipa Consulatului General al României la Dubai muncește non-stop pentru ca fiecare român aflat în regiune să ajungă acasă în siguranță”, arată Consulatul.

127 de români, dintre care 95 de copii, afectați de criza de securitate din Orientul Mijlociu se întorc, vineri, cu un zbor de evacuare. Aeronava a decolat de la Muscat (Sultanatul Oman), cu destinația București, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE).