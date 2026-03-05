Gândul: Fata minoră a lui Victor Ponta, interzisă la îmbarcarea în autocarul care transporta copii din Dubai în aeroportul din Oman pentru a-i aduce acasă

Acuzații extrem de grave la adresa ministrului român de Externe, Oana Țoiu.

Aceasta ar fi dat ordin direct ca fata minoră a lui Victor Ponta să nu se urce în avionul care-i ducea pe copii, din Dubai, prin Oman, acasă, potrivit Gândul, care preia o postare a Danei Budeanu pe Facebook.

„O fetiță minoră, aflată la un curs, singură în Abu Dhabi, a fost exclusă la ordin de către Muma Pădurii din avionul care aduce minorii români acasă prin Oman, pentru că este fiica lui Victor Ponta”, a postat Dana Budeanu pe Facebook.

„Singurul copil scos din avion”

„Copilul este speriat, discriminat, umilit, traumatizat, aflat fără părinți într-o zonă de război. Este singurul copil scos din avion”, mai scrie Dana Budeanu.

Potrivit unor surse ale Gândul, fetița era la școală la Abu Dhabi, iar reprezentanții instituției s-au asigurat că ajunge la consulatul din Dubai, de unde ar fi trebuit să se îmbarce în autocarul care-i ducea în Oman, pentru a pleca acasă.

La consulat, a aflat însă că nu poate pleca, pentru că asa ar fi dat ordin Oana Țoiu.

Aceleași surse mai susțin că aeronava are specificația „copii minori neînsoțiți” și pleca din Oman la 5 dimineața.

Autocarul face 7 ore din Dubai până în Oman, potrivit surselor citate.