Prima pagină » Politic » Gândul: Fata minoră a lui Victor Ponta, interzisă la îmbarcarea în autocarul care transporta copii din Dubai în aeroportul din Oman pentru a-i aduce acasă

Gândul: Fata minoră a lui Victor Ponta, interzisă la îmbarcarea în autocarul care transporta copii din Dubai în aeroportul din Oman pentru a-i aduce acasă

Gândul remarcă faptul că Oana Țoiu ar fi dat ordine directe ca fata minoră a lui Victor Ponta să nu fie îmbarcată în autocarul care ducea copiii din Dubai spre Oman, pentru a lua avionul spre casă. Totul a fost semnalat de influencerul Dana Budeanu pe contul său de Facebook, preluat de publicația citată.
Gândul: Fata minoră a lui Victor Ponta, interzisă la îmbarcarea în autocarul care transporta copii din Dubai în aeroportul din Oman pentru a-i aduce acasă
redacția Mediafax
05 mart. 2026, 13:19, Politic

Acuzații extrem de grave la adresa ministrului român de Externe, Oana Țoiu.

Aceasta ar fi dat ordin direct ca fata minoră a lui Victor Ponta să nu se urce în avionul care-i ducea pe copii, din Dubai, prin Oman, acasă, potrivit Gândul, care preia o postare a Danei Budeanu pe Facebook.

„O fetiță minoră, aflată la un curs, singură în Abu Dhabi, a fost exclusă la ordin de către Muma Pădurii din avionul care aduce minorii români acasă prin Oman, pentru că este fiica lui Victor Ponta”, a postat Dana Budeanu pe Facebook.

„Singurul copil scos din avion”

„Copilul este speriat, discriminat, umilit, traumatizat, aflat fără părinți într-o zonă de război. Este singurul copil scos din avion”, mai scrie Dana Budeanu.

Potrivit unor surse ale Gândul, fetița era la școală la Abu Dhabi, iar reprezentanții instituției s-au asigurat că ajunge la consulatul din Dubai, de unde ar fi trebuit să se îmbarce în autocarul care-i ducea în Oman, pentru a pleca acasă.

La consulat, a aflat însă că nu poate pleca, pentru că asa ar fi dat ordin Oana Țoiu.

Aceleași surse mai susțin că aeronava are specificația „copii minori neînsoțiți” și pleca din Oman la 5 dimineața.

Autocarul face 7 ore din Dubai până în Oman, potrivit surselor citate.

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
După ce l-a săltat în slăvi pe ”Moise” Bolojan, Liiceanu a mai descoperit o eroină, Carmen Uscatu. Prefață elogioasă pentru oengista cu salariu de mii de euro pentru o cauză nobilă
Gandul
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Prima confirmare oficială din Iran că americanii au lovit necruțător când au atacat Teheranul: „Vor ajunge să regrete amarnic”
Libertatea
Persoanele născute în acești ani ar putea avea un destin special, conform astrologilor! Te numeri printre ele?
CSID
VIDEO | Primele imagini OFICIALE cu Dacia Striker, noul crossover al mărcii românești
Promotor