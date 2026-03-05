„Absolut protejați”: Nicușor Dan, răspuns după ce o rachetă iraniană a fost dobărâtă de NATO în Turcia

Declarațiile vin după ce o rachetă balistică iraniană a fost dobărâtă de sistemele antirachetă NATO în Turcia.

Nicușor Dan: „Nu există niciun motiv de îngrijorare”

Întrebat despre racheta iraniană neutralizată de apărarea aeriană NATO din Turcia, președintele român a fost tranșant.

„Absolut protejați. Nu există niciun motiv de îngrijorare în acest moment”, a spus Nicușor Dan. El a precizat că gradul de alertă în bazele militare americane a fost ridicat la nivel global, dar că acesta este singurul efect resimțit până acum.

Nawrocki: polonezii din Orientul Mijlociu sunt în siguranță

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a confirmat că militarii polonezi aflați în misiune în Orientul Mijlociu „își exercită misiunile fără pericol”.

El a precizat că autoritățile poloneze analizează implicațiile geopolitice ale conflictului pentru regiunea central-europeană.

„Nu primim rapoarte despre amenințări directe, fizice”, a subliniat Nawrocki, adăugând că toate scenariile sunt luate în calcul.

Întrebarea jurnaliștilor a vizat în mod explicit nivelul de protecție oferit de sistemele antirachetă ale SUA și NATO instalate la Deveselu, în România, și Redzikowo, în Polonia.