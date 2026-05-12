Prima pagină » Știrile zilei » UPDATE (FOTO/VIDEO).Procurorii anticorupție din Kiev cer arestarea șefului de cabinet al lui Zelenski. Cât este cauțiunea

Procurorii antcorupție din Ucraina au anunțat că cer instanței arestarea lui Andrii Ermak, mâna dreaptă a președintelui Ucrainei și fostul șef de cabinet.
Sorina Matei
12 mai 2026, 15:47, Știri externe
UPDATE 16.10. Procurorii ucraineni prezintă imagini cu vilele de lux ce se doreau a fi construite de apropiații lui Zelenski prin spălare de bani la periferia Kievului.

Imagini NABU

UPDATE 15.59. Andrii Ermak a ajuns la Înalta Curte Anticorupție din Kiev unde judecătorii vor decide dacă va fi arestat. Potrivit presei din Kiev, el a refuzat să comenteze zvonurile potrivit cărora ar continua să influențeze deciziile Biroului Președintelui Zelenski.

Șeful SAP a anunțat marți că procuratura va solicita arestarea lui Andrii Ermak. cu posibilitatea de a fi eliberat pe cauțiune de 180 de milioane de grivne (3,4 milioane de euro).

„Alte detalii privind proprietatea unor bunuri sunt verificate în cadrul anchetei preliminare. Aceasta continuă”, a declarat șeful NABU, Semen Krivonos, la un briefing privind așa zisul caz „Dinastia”.

Șefii NABU și SAP

Ancheta NABU și SAP vizează corupția de amploare în domeniul energiei și al apărării, inclusiv achiziția de drone și arme.

Secretarul CNSU a fost interogat și are statutul de martor într-o procedură separată privind producătorii de drone.

După speculațiile presei ucrainene, procurorii au spus că Zelenski nu este implicat și nu a fost implicat în niciuna dintre anchete.

Experții care evaluează activele în cazul „Dinastia” sunt amenințați – persoane necunoscute fac presiuni asupra experților și a rudelor acestora, iar o parte dintre ei refuză să lucreze, spun anchetatorii.

Procurorii NABU și SAP susțin că ancheta nu blochează activitatea întreprinderilor de apărare – conturile nu sunt înghețate, iar producția nu a fost oprită.

Conform anchetei, în perioada 2021–2025, suspecții au spălat peste 460 de milioane de grivne (10,46 milioane de dolari americani) prin construirea unui oraș rural în satul Kozyn, regiunea Kiev.

Aceasta implică construirea a patru reședințe private cu clădiri și structuri auxiliare, precum și a unei reședințe publice separate – o zonă spa – pe parcele de teren cu o suprafață totală de aproximativ 8 hectare.

Presa arată că la Înalta Curte Anticorupție din Kiev a fost programată o ședință pentru examinarea cererii privind aplicarea unei măsuri preventiv în cazul Andrii Ermak, mâna dreaptă a președintelui Ucrainei și fostul șef de cabinet.

