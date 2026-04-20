Prim-ministrul Ungariei s-a sucit: Netanyahu va fi arestat dacă va intra în Budapesta

Magyar a spus că dacă Benjamin Netanyahu va intra pe teritoriul acestei țări după aderarea Ungariei la CPI, va fi arestat.

Péter Magyar spune că l-ar aresta pe Netanyahu dacă acesta ar veni în Ungaria:

„Am arătat clar că Ungaria intenționează să rămână membră a Curții Penale Internaționale.

Dacă o persoană intră pe teritoriul unei țări membre a CPI și se află sub un mandat de arestare, atunci aceasta trebuie să fie luată în custodie”.

Declarația marchează o schimbare de atitudine a lui Péter Magyar.

În urma victoriei sale electorale din aprilie 2026, prim-ministrul ales al Ungariei, Péter Magyar, a vorbit telefonic cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și l-a invitat într-o vizită oficială la Budapesta.

Péter Magyar l-a invitat pe prim-ministrul israelian la celebrarea celei de-a 70-a aniversări a revoluției din 1956.

Potrivit biroului prim-ministrului israelian, Netanyahu a acceptat invitația și, în schimb, l-a invitat pe Péter Magyar la o reuniune interguvernamentală la Ierusalim.

Vizita a stârnit controverse politice, deoarece mandatul de arestare al CPI împotriva lui Netanyahu este încă în vigoare. Péter Magyar indicase anterior că guvernul său va respecta deciziile instanțelor internaționale, dar în legătură cu această vizită specifică, el a pledat pentru o politică externă pragmatică.

Părțile au descris conversația ca fiind o întâlnire „călduroasă, introductivă”, subliniind menținerea cooperării strategice și pragmatice dintre cele două țări